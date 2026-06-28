やよい軒、おかわり自由の「だし」リニューアル発表 素材と配合を見直し→風味豊かに【概要】
定食レストラン「やよい軒」（運営：プレナス）の「だし」が、7月からリニューアルされることになった。
【画像】やよい軒の新「だし」＆「だし茶漬け」イメージ
全国の「やよい軒」では、ごはんのおかわりとともに、食事の締めとして楽しめる「だしサービス」を提供している。今回、金芽米の甘みと旨味をより引き立てるため、だしの素材と配合を見直す。
新たなだしは、枕崎製造鰹節と北海道産真昆布をベースに、宗田鰹節や煮干しを加えることで、口に入れた瞬間に豊かな旨味と香りを感じられる味わいを実現。一方で後味はすっきりと仕上げ、ごはん本来のおいしさを引き立てる。
「そのまま味わうのはもちろん、だし茶漬けとしても風味豊かな味わいをお楽しみいただけます。定食の締めの一杯として、ぜひ新しくなっただしをご賞味ください」と呼びかける。
■おすすめのだし茶漬けの楽しみ方
１.ごはんの量を茶碗4分の1（目安）にする。
２.無料のだしを茶碗の半分くらいまで注ぐ。
３.おかずをのせ、お好みでお漬物と七味唐辛子を追加する。
定食のおかずをごはんにのせて、自分だけのだし茶漬けも楽しめる。
【画像】やよい軒の新「だし」＆「だし茶漬け」イメージ
全国の「やよい軒」では、ごはんのおかわりとともに、食事の締めとして楽しめる「だしサービス」を提供している。今回、金芽米の甘みと旨味をより引き立てるため、だしの素材と配合を見直す。
新たなだしは、枕崎製造鰹節と北海道産真昆布をベースに、宗田鰹節や煮干しを加えることで、口に入れた瞬間に豊かな旨味と香りを感じられる味わいを実現。一方で後味はすっきりと仕上げ、ごはん本来のおいしさを引き立てる。
■おすすめのだし茶漬けの楽しみ方
１.ごはんの量を茶碗4分の1（目安）にする。
２.無料のだしを茶碗の半分くらいまで注ぐ。
３.おかずをのせ、お好みでお漬物と七味唐辛子を追加する。
定食のおかずをごはんにのせて、自分だけのだし茶漬けも楽しめる。