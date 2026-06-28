ユーチューバー・てんちむ（32）が28日までに公式インスタグラムのストーリーズを更新し、自身の子供の父親に関する“憶測”が拡散されている件について言及した。

夫である実業家・三崎優太氏と、かつて自身が交際していた実業家・溝口勇児氏がネット上で激しい言い争いを続けている。てんちむは24年4月に第1子誕生を報告したが、父親について明かしていないことから「溝口氏が父親なのでは?」といった根拠のない憶測が拡散されていた。

この件について、てんちむは「色々言われていますが、誤解されていることを伝えると、まず、溝口は子どもの父親ではありません」と真っ向から否定する。

「（溝口氏が）スペースで『子どもについて言ったら本人ブチギレるから 俺は言いたいのに何も言えなくて』と、お話してるみたいで、そこから誤解をしてる方が多いみたいですが、公にしてない子どものプライバシーを第三者が第三者に『父親はこの人だよ!』とかベラベラと勝手に話されたら怒るのは当たり前じゃないですか」とし「子どものプライバシーなので、詮索すること自体やめていただけると嬉しいです」と呼びかけていた。