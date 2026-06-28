指原莉乃（33）プロデュースの11人組アイドルグループ「≠ME」が28日、千葉・イオンモール幕張新都心の豊砂公園で、12枚目となる両A面シングル「愛くださいませ／ここでファーストキッス」発売記念イベントを行った。

小雨交じりの中、熱心なファン4000人が集まった。1曲目から「愛くださいませ」を披露。同曲は、華やかではかなくも美しい。しかしながら情念、執着、狂気にまみれた重々くまがまがしい恋を描く同グループらしい“負の恋愛ソング”の真骨頂となっている。

冨田菜々風（25）は「ちょっと天気が怪しくて始まる前からドキドキしたけど、ちょっとだけ落ち着いてきた」とすると、「足元は悪いけど開催できてよかったです。今日は来てくださってありがとうございます！」と感謝を示した。

メンバーらは「土砂降りかなと思ったら開催できたので、私たち晴れ女なんだと」とは話すと、「これだけ赤い衣装で私たちが太陽でみんなを照らしたい！」などと話した。

千葉出身の尾木波菜（23）は「オススメは落花生しか見当たらないけど、ぜひイオンモールを楽しんで」とすると、「イオンモールができたときは千葉で革命が起きたと話題になった」と自虐的ネタで会場を沸かせた。

「ここでファーストキッス」は同グループ主演の日本テレビ系ドラマ「ヤンキー激戦区の四天王がアイドルグループに転生したら？」（水曜深夜0時59分）の主題歌となっている。

この日、新曲2曲に加えカップリング曲「Snmmer haze」など全7曲を披露。「このリリイベでやっと収録を全部披露できました」「それぞれ色が違うので、3曲とも楽しんで欲しい」などとアピール。

イベントが終わる頃には雨もやんだ。ファンと一体化した熱量で、文字通り雨をも吹き飛ばした。最後は「風邪を引かないようにね」とファンを気遣った。