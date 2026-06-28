Amazonプライムビデオの恋愛リアリティー番組「バチェロレッテ・ジャパン」シーズン4で4代目バチェロレッテを務めたモデルでインフルエンサーの平松里菜（26）が28日までに、自身のインスタグラムを更新。番組でカップルが成立した実業家でモデルの山崎至（33）と破局したことを発表した。

「ご報告」と題し、「『バチェロレッテ・ジャパン』シーズン4をご覧いただいた皆さまへ 旅で結ばれた山崎至さんと、別々の道を歩むことになりました」とつづった。山崎もインスタグラムで報告している。

以下は平松の報告全文。

ご報告

『バチェロレッテ・ジャパン』シーズン4をご覧いただいた皆さまへ

旅で結ばれた山崎至さんと、別々の道を歩むことになりました。

彼はどんな時も相手の気持ちを大切にできる人で、人の悪いところを口にせず、私の未熟な部分やわがままなところも受け止めてくれる優しさに、何度も支えられてきました。

旅が終わってから半年以上、お互いを大切に思いながら関係を築いてきましたが、日常を過ごしていく中で、価値観や性格の違いと向き合う機会も増え、たくさん話し合いを重ねた結果、この決断をしました。

決して悪い終わり方だったわけではなく、感謝と尊重の気持ちを持ったまま、それぞれの道を進むことを選びました。

もしもう一度あの旅をやり直せたとしても、私は変わらず彼を選びます。それくらい、この出会いも私がした決断も、一緒に過ごした時間も彼と本気で恋愛できたことも、全てが私にとって大切で意味のあるものでした。

これからはそれぞれの道を歩んでいきますが、温かく見守っていただけたら嬉しいです。

平松里菜

平松は東京都で生まれ、7歳から20歳まで、シンガポール、米ニューヨーク、英国で過ごしたトリリンガル。シリーズ最年少のバチェロレッテ。趣味は筋トレ、旅行、買い物。身長166センチ。

1人の独身女性が真実の愛を求め、個性あふれる男性たちとゴージャスなデートを重ねながら運命の相手を選ぶ恋愛リアリティー番組「バチェロレッテ」シーズン4は今年5月から全9話で配信した。舞台はタイのバンコクやパタヤ。最後の2人にはゴルフ事業などを経営する山崎至とプロレスラー安齊勇馬（27）が残り、山崎が結ばれ交際がスタートしていた。