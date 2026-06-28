ＤＤＴ２８日の後楽園大会で、田口隆祐（４７＝新日本プロレス）と須見和馬（２３）のユニバーサル王座戦開催が決定した。

この日の第４試合で須見は夢虹、隈取と組んでは正田壮史、高鹿佑也、佐藤大地組と６人タッグマッチで激突。攻守が目まぐるしく入れ替わるハイスピードな展開となった。須見組は終始アクロバティックな動きで翻弄したが、ＫＯ―Ｄ６人タッグ王者を相手に苦戦を強いられた。最後は夢虹が佐藤とのエルボー合戦に敗れ、３カウントを献上した。

須見は試合後、新日本とＤＤＴによる「一面対抗戦パート２」（６月８日、後楽園）で葛西陽向が敗北したことへの悔しさをあらわにした。続けて「ＤＤＴが負けっぱなしじゃいられない。だから新日本のレスラーと、ユニバーサルのベルトをかけて戦いたい」と宣言したところで会場が暗転。須見が振り向くとそこにいたのが田口だ。

彰人から８月１１日両国大会でのタイトルマッチ決定が告げられ、須見は「このベルトをトップクラスのベルトにしたい。田口さん、俺の夢の踏み台になってください」と挑発した。

これに田口は「いい踏み台になれると思います。ＤＤＴから世界に羽ばたいていったケニー・オメガ選手にも、飯伏幸太選手にも、ホップ・ステップ・ジャンプの爛曠奪廰瓩らいにはなれたと思うので。須見選手の爛曠奪廰瓩砲覆譴襪茲Δ砲んばります」とあっさり快諾した。

かと思いきや、写真撮影後に突如、須見へヒップアタックの奇襲を仕掛けた。驚く須見に田口は「逆に踏み台にされないように気をつけてください」と不吉な警告をして会場を後にした。