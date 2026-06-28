◆第６２回函館記念・Ｇ３（６月２８日、函館競馬場・芝２０００メートル、良）

サマー２０００シリーズ第１戦が１５頭で争われ、１０番人気のファウストラーゼン（牡４歳、栗東・須貝尚介厩舎、父モズアスコット）が直線で抜け出し、重賞２勝目を挙げた。重賞４度目の挑戦となった小林美駒騎手はうれしい初タイトル。ＪＲＡ所属の女性騎手では４人目の重賞勝利となった。勝ちタイムは１分５７秒７。

同馬は昨年３月に報知杯弥生賞ディープインパクト記念を勝利。だが、以降は５戦連続２ケタ着順と不振が続いていた。今回は先週までに２０勝をマークし、キャリアハイを上回るペースで白星を挙げている小林美騎手を起用。好調の鞍上に導かれ、重賞２勝目をゲットした。

勝ち馬は最後の直線で外側に斜行し、ケリフレッドアスクの進路に影響を与えたとして長い審議になったが、到達順位のまま確定した。

７番人気のケリフレッドアスク（北村友一騎手）が２着、９番人気のピースワンデュック（佐々木大輔騎手）が３着だった。

小林美駒騎手（ファウストラーゼン＝１着）「直線で（２着馬を）妨害したことは申し訳なかったです。まずは頑張ってくれた馬に感謝したいですし、２週間調教に乗せてもらって、馬主さんを含めて、関係者に感謝の気持ちでいっぱいです。この子は最近、競馬に対する気持ちが前向きでないと思っていました。北海道で気持ち良く走れている、と聞いていましたし、この子の気持ちを大事にと思っていました。道中も内に切れ込む感じでしたし、直線も私が改善してあげられたら良かったです。これを次につなげていきたいです。調教で初めて乗った時からいい馬でしたし、自分が乗ってきた馬のなかでもいい馬でした。何でこんな成績なのだろうと思っていました。この子と一緒に、素晴らしい世界が見られるように、馬に教えてもらったことを忘れずに、日々精進していきたいです」