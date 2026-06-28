美香、小学生の頃の息子＆ネイマールの2ショット公開「どんな繋がり？」「一生の思い出」と反響
【モデルプレス＝2026/06/28】モデルの美香が6月27日、自身のInstagramストーリーズを更新。息子とサッカーブラジル代表・ネイマールとの過去の2ショットを公開した。
【写真】50歳人気モデル「息子さん嬉しそう」小学生時代の息子＆サッカーブラジル代表の豪華2ショット
美香は「来週のワールドカップ絶対見るー！！」とコメントし、写真を公開。「FIFAワールドカップ2026」で日本代表と対戦することが決まったブラジル代表のネイマールが、ブラジル代表ユニフォーム姿でサッカーボールを脇に抱えた小学生の頃の息子の肩を抱いた2ショットを公開した。
この投稿に、ファンからは「ネイマールと2ショットすごすぎる」「豪華すぎる」「息子さん嬉しそう」「どんな繋がり？」「息子さん喜んだだろうな」「息子さんガッチリして体格がいい」「一生の思い出になりそう」などの声が上がっている。
美香は2009年に1歳年下の男性と結婚し、2011年に第1子となる男児を出産。2018年に離婚を発表した。（modelpress編集部）
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【写真】50歳人気モデル「息子さん嬉しそう」小学生時代の息子＆サッカーブラジル代表の豪華2ショット
◆美香、小学生の頃の息子とネイマールの2ショット公開
美香は「来週のワールドカップ絶対見るー！！」とコメントし、写真を公開。「FIFAワールドカップ2026」で日本代表と対戦することが決まったブラジル代表のネイマールが、ブラジル代表ユニフォーム姿でサッカーボールを脇に抱えた小学生の頃の息子の肩を抱いた2ショットを公開した。
◆美香の投稿に反響
この投稿に、ファンからは「ネイマールと2ショットすごすぎる」「豪華すぎる」「息子さん嬉しそう」「どんな繋がり？」「息子さん喜んだだろうな」「息子さんガッチリして体格がいい」「一生の思い出になりそう」などの声が上がっている。
美香は2009年に1歳年下の男性と結婚し、2011年に第1子となる男児を出産。2018年に離婚を発表した。（modelpress編集部）
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