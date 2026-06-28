【1日1分】タプタプの二の腕すっきり簡単ストレッチ！郷ひろみ専属トレーナー直伝

暑くなると気になり出す、タプタプの二の腕。「ノースリーブや半袖を着ると目立つ……！」そんな人におすすめなのが、郷ひろみさんの専属トレーナー・吉田直輔さんに教わる、1日1分の簡単ストレッチ。

二の腕の後ろ側を気持ちよく伸ばしながら、肩甲骨まわりや背中もすっきり。手軽にできるので、ぜひすきま時間に試してみて。

1日1分「二の腕すっきり」ストレッチのやり方

➀ 壁の前に立ち、壁から足1つ分離れたところに右足、足3つ分離れたところに左足を置く。

右ひざを少し曲げて体を壁に近づけ、左手を壁につき、右ひじを目線の高さで壁につける。

右手を右肩に置き、右ひざをさらに曲げながら、胸を壁に近づけるようにして壁側に体重をかける。呼吸を続けながら30秒キープ。左右の足と手を入れ替えて反対側も同様に行う。

二の腕のタプタプ解消には、腕の筋肉の約7割を占めるといわれている、二の腕の後ろ側にある上腕三頭筋を伸ばすストレッチが効果的です。

上腕三頭筋に加え、肩甲骨まわり＋背中の筋肉も伸ばすことができるので、肩こりにお悩みの方もぜひ試してみて！

教えてくれたのは……吉田 直輔さん

整姿勢トレーナー・美脚美容家。「骨格改善サロンVes」・オンラインサロ ン｢salon Ｙ」代表。プロ総合格闘家として活動中、トレーナーに転身し、 2015年より郷ひろみ氏の専属トレー ナーになる。近著に『 首・肩・腰がラク〜になる YOSHIDA式 ゆるケア体操 』（時事通信社）。

（『オレンジページ』2026年7月2日号より）