C大阪がMF岡澤昂星の復帰を発表…25年から在籍した藤枝へ「1年半、愛してくれてありがとう」
セレッソ大阪は27日、藤枝MYFCに期限付き移籍しているMF岡澤昂星の復帰を発表した。
岡澤はクラブを通じ、「2026/27シーズンからセレッソ大阪に復帰することになりました。トップに昇格をしてから中々結果を残せなくて、チームに貢献出来ず、期限付き移籍期間中も日々悔しい思いを持ちながら過ごしてきました。そのような中、復帰できるチャンスをもらい、また桜のユニフォームに袖を通すことができることを嬉しく思います。まずはファン・サポーターの皆様にセレッソ大阪の一員として認めて貰えるように日々努力していきます。そして、アカデミーの選手としてこれまでの偉大な先輩方達に続く『世界へ羽ばたく』選手になれるようがんばります!セレッソ大阪のエンブレムに誇りを持ち戦います!よろしくお願いします!」とコメント。
また、25年2月からプレーしていた藤枝のクラブ公式ウェブサイトを通じ、以下のようにコメントしている。
「2026/27シーズンでセレッソ大阪に復帰することが決まりました。
1年半前、初めて藤枝に来た際には、自身初のJ2リーグに挑戦するということで不安だらけでした。練習の強度が高く、試合相手のレベルも高く本当に苦労しました。
そんな中、いつも温かく支えてくださるファン・サポーターの皆様、強化部、須藤監督、槙野監督、スタッフの皆様、そしてなにより、苦楽を共に過ごしたチームメイトには本当に感謝しています。このメンバーがいなければ、今の僕はいませんでした。
日頃から切磋琢磨し、ロッカーではいつも馬鹿みたいな笑い話で持ちきりで本当に楽しかったです。毎日みんなに会うのが楽しみで仕方がなかったです。
ファン・サポーター、チームメイトから受けた愛情は忘れることはありません。
最後の最後まで話をしてくださった大迫さんにも、頭が上がりません。本当に感謝しています。
この1年半は大きく成長できたと感じています。
次は古巣に戻り、J1への挑戦になります。また高い壁が待っていると思います。その時はこの藤枝で培った経験を活かしながら、乗り越えてみせます。期待していてください。また必ずどこかでお会いできると思うので、その際はいつものように温かい藤枝MYFCで迎え入れてください。
1年半、愛してくれてありがとう。」
岡澤はクラブを通じ、「2026/27シーズンからセレッソ大阪に復帰することになりました。トップに昇格をしてから中々結果を残せなくて、チームに貢献出来ず、期限付き移籍期間中も日々悔しい思いを持ちながら過ごしてきました。そのような中、復帰できるチャンスをもらい、また桜のユニフォームに袖を通すことができることを嬉しく思います。まずはファン・サポーターの皆様にセレッソ大阪の一員として認めて貰えるように日々努力していきます。そして、アカデミーの選手としてこれまでの偉大な先輩方達に続く『世界へ羽ばたく』選手になれるようがんばります!セレッソ大阪のエンブレムに誇りを持ち戦います!よろしくお願いします!」とコメント。
「2026/27シーズンでセレッソ大阪に復帰することが決まりました。
1年半前、初めて藤枝に来た際には、自身初のJ2リーグに挑戦するということで不安だらけでした。練習の強度が高く、試合相手のレベルも高く本当に苦労しました。
そんな中、いつも温かく支えてくださるファン・サポーターの皆様、強化部、須藤監督、槙野監督、スタッフの皆様、そしてなにより、苦楽を共に過ごしたチームメイトには本当に感謝しています。このメンバーがいなければ、今の僕はいませんでした。
日頃から切磋琢磨し、ロッカーではいつも馬鹿みたいな笑い話で持ちきりで本当に楽しかったです。毎日みんなに会うのが楽しみで仕方がなかったです。
ファン・サポーター、チームメイトから受けた愛情は忘れることはありません。
最後の最後まで話をしてくださった大迫さんにも、頭が上がりません。本当に感謝しています。
この1年半は大きく成長できたと感じています。
次は古巣に戻り、J1への挑戦になります。また高い壁が待っていると思います。その時はこの藤枝で培った経験を活かしながら、乗り越えてみせます。期待していてください。また必ずどこかでお会いできると思うので、その際はいつものように温かい藤枝MYFCで迎え入れてください。
1年半、愛してくれてありがとう。」