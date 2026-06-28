C大阪、FWイェンギ・クシニの期限付き移籍期間満了を発表「残るのは感謝の気持ちと素晴らしい思い出だけ」
セレッソ大阪は28日、アバディーン(スコットランド)から期限付き移籍で加入していたFWイェンギ・クシニの移籍期間満了を発表した。
イェンギ・クシニは今年1月に期限付き移籍で加入。加入発表前日には、実弟FWテテ・イェンギの町田への期限付き移籍加入が発表され、兄弟そろっての来日が話題となっていた。
百年構想リーグで4試合に出場したイェンギ・クシニはクラブを通じ、「セレッソ大阪で過ごした時間のすべてに対して、関係者の皆さまに心から感謝しています。怪我の影響もあり、望んでいたような結果にはなりませんでしたが、このクラブを離れるにあたり、残るのは感謝の気持ちと素晴らしい思い出だけです。日本のサッカーを経験できたことはとても光栄でした。特に、日本の皆さまの温かさ、そしてこの文化に深く触れる機会をいただけたことに心から感謝しています。クラブの皆さまの今後の活躍と成功を心より願っています。改めて、本当にありがとうございました」とコメントしている。
イェンギ・クシニは今年1月に期限付き移籍で加入。加入発表前日には、実弟FWテテ・イェンギの町田への期限付き移籍加入が発表され、兄弟そろっての来日が話題となっていた。
百年構想リーグで4試合に出場したイェンギ・クシニはクラブを通じ、「セレッソ大阪で過ごした時間のすべてに対して、関係者の皆さまに心から感謝しています。怪我の影響もあり、望んでいたような結果にはなりませんでしたが、このクラブを離れるにあたり、残るのは感謝の気持ちと素晴らしい思い出だけです。日本のサッカーを経験できたことはとても光栄でした。特に、日本の皆さまの温かさ、そしてこの文化に深く触れる機会をいただけたことに心から感謝しています。クラブの皆さまの今後の活躍と成功を心より願っています。改めて、本当にありがとうございました」とコメントしている。