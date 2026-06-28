TWICE、6度目のワールドツアーの東京公演を収録した映像作品のリリースを発表！初回盤にはメイキングも

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ガールズグループ・TWICEは、日本デビュー9周年記念日となる6月28日に、自身6度目のワールド・ツアー『TWICE WORLD TOUR IN JAPAN』より2025年9月に開催された東京ドーム公演を収録したDVD＆Blu-rayを8月26日にリリースすることを発表。ティザー映像も公開された。

■6月28日18時からは「What is Love?」のライブ映像もプレミア公開に

本ツアーの日本公演は、大阪・京セラドーム大阪、愛知・バンテリンドームナゴヤ、福岡・みずほPayPayドーム福岡、そしてファイナルとなった東京・東京ドームにて、計8日間4会場にて開催。2026年4月に東京・MUFG STADIUM（国立競技場）で3DAYSにて開催された追加公演も含めると、国内だけで累計64万人を動員した記録的ツアーとなっている。

そんな本ツアーは、日本のみならずすべての会場で観客席を360度開放し、舞台と客席の境界を感じさせない次元の違うセットで観客を魅了。ステージの正面が決まっていない360度の舞台を通して、観客はTWICEのパフォーマンスを立体的かつよりリアルに体感した。また日本公演では、最新アルバムのタイトル曲「ENEMY」やONE OK ROCKのTakaとToruが作曲を行い、メンバーのジヒョが作詞をした楽曲「Like 1」も歌唱した。

そして本ライブDVD＆Blu-rayではツアーの中から東京ドーム公演の模様を余す事なく収録。初回限定盤には各ドーム公演を含めたメイキング映像も収録する予定だ。

なお、6月28日18時からは日本デビュー9周年を記念して、同映像作品から「What is Love?」のライブ映像がTWICE JAPAN OFFICIAL YouTube Channelにてプレミア公開されることも発表に。こちらもぜひチェックしよう。

■リリース情報

2026.08.26 ON SALE

DVD & Blu-ray『TWICE WORLD TOUR IN JAPAN』