道枝駿佑が気品に溢れるパールコーデを披露！「本物の王子様」「美しさと上品な雰囲気」「なんでそんなに似合うの」「美しすぎます！」

【写真】気品に満ち溢れる道枝駿佑の“パール”ジュエリーコーデ

なにわ男子の道枝駿佑が自身のInstagramで、気品に溢れるパール×モノトーンコーデを披露した。

■道枝駿佑「SHUNの文字を入れてもらったよ」

道枝は、“TASAKI”のブランドロゴが目を引くストア内で撮影したと思しき計12点の写真を公開した。

この日の道枝は、白いシャツに2連のパールネックレス、そしてパールのチャームがついたネックレスを重ね付けしたパールコーデで登場。首元から黒いタイを流すように垂らし、黒いワイドパンツとリンクさせるモードな雰囲気満点のコーデを披露。

1枚目はショーケースを指でなぞりながら商品を見つめるショットから店員のようなポジションでのショットなどを複数点投稿。

さらにイスに腰掛けたスマイルショットや、耳に手をかけるショットでは、パールの指輪がお目見え。最後は“SHUN”の文字入りパールリングを披露。

道枝は先日、パール＆ダイヤモンドジュエリーブランド『TASAKI（タサキ）』のブランドパートナーに選出されたことが発表になったばかりで、今回の投稿では、TASAKIの魅力を存分にアピールした。

■写真：道枝駿佑がモノトーンにパールを合わせた上品コーデを披露

道枝はテキストで、「TASAKIのポップアップストア行ってくれた方もいるのかな？」と問いかけるように綴り、「balanceのパールのところにSHUNの文字を入れてもらったよ」と報告した。

この投稿にフォロワーからは、「ジュエリーを見ている駿佑くんきれい」「美しさと上品な雰囲気がたくさんの人に届いて嬉しい」「本物の王子様」「王子様感のみっちーが最高です」「なんでそんなに似合うの」「美しすぎます！」と歓喜の声が続々と寄せられている。