フリーアナウンサーの田粼さくらが（２７）が２８日、都内で初の写真集「さくらいろ」（小学館）の発売記念会見を行った。

セント・フォース所属で、日本テレビ系のＯｈａ！４ＮＥＷＳ ＬＩＶＥでキャスターを務めるなど活躍中。バリ島で撮影された初の写真集は「この事務所に入ってからいつか出せたらいいなと、夢だった。ちょっと信じられない」と笑顔だった。タイトルは自身の名前を入れた。「この写真集は私のいろいろな一面が出た。わたしなりの『さくらいろ』と決まりました」と明かした。

お気に入りは「普段からは想像できないような大人っぽい格好」という赤いドレスの写真。「普段はお仕事柄、清楚な、キュートな感じが多い。真っ赤なドレスで、真っ赤なリップを塗った大人なカット。なかなかお見せすることがない１枚」とうなずいた。

撮影で印象的だったのはハプニング。「撮影２日目か３日目に現地の蚊に顔中さされて、顔の形が変わるぐらいだった」と苦笑い。「顔にムヒをぬってちょっとおさまってから撮影に挑んだ。なんとか撮影時間の頃には引いてきていた」と振り返っていた。