フジテレビ系「千原ジュニアのヘベレケＳＰ」が２７日、放送された。

ゲストは、俳優・小手伸也。コメディーからシリアスまでジャンルを問わずに、幅広い役柄を演じる名優として知られる。

小手は、台本の覚え方を聞かれると「基本的に一言一句、最後まで覚えるのは当日でやってます。最初に台本をいただいた段階で、このシーンでは『これが大事』とか『この気持ちが大事』とか。印象で覚えるんですね。ドラマの現場って（俳優同士が）会って急に始まるというか。演劇みたいに何週間もかけて稽古できないので。その場で正解を出さなきゃいけないんですけど、こっちがあらかじめ正解を持って行っちゃうと、相手の正解と噛み合わない時があるんですね」と話した。

さらに「これは、本当にもう、バイプレイヤーあるあるなんですけど。そのときの主演さんとか、共演者の皆さんがどういう芝居をするのかっていうことをその場で把握した上で、ちょっと『てにをは』をいじろうかなとか。微調整をして本番に挑むように」と解説した。

ジュニアは「じゃあ、もちろんベースのセリフを全部入れといて。ゆるゆるで覚えといて？」と感心。つづけて「プロの俳優から見て。芸人が役者やるじゃないですか？この人は『いいな。すごいな』っていうのは誰ですか？」と聞いた。

小手は「芸人さんで？すごく、本当にもう（演技の）すごい経験を積んでらっしゃいますけど、やっぱり（原田）泰造さんと塚地（武雅）さんは。やっぱり、すごいなと思うし。基本、コントやってる人たちは芝居が上手い人が多いのかなっていう気がします」と話していた。