お笑いコンビ「次長課長」河本準一（51）が、タレント・礒部希帆（34）と交際していることが分かった。関係者によると、河本が昨春に元アイドルグループ「大阪パフォーマンスドール」重元直美（50）と離婚した後に交際に発展したという。

礒部は28日までに自身のインスタグラムを更新し「えーっと、今年の4月からお付き合いさせてもらってます！初めて仕事以外でお会いしたのは年末の忘年会ですファンのみんなを裏切るような生き方はしてません！優しく、心配しながら、見守ってくれたら嬉しいです（笑）いつもありがとうございますー！！！」と交際を認めていた。

礒部は神奈川県出身で、所属事務所はAVILLA。かつては「希帆」名義でも活動し、16年にプライベートでも親友のタレント・重盛さと美と音楽ユニット「LLS」を結成。代表曲は「LOVE GAME」で、強気な女の子の恋心を歌った。

近年はYouTubeで壮絶な貧乏生活のエピソードを語り、大きな話題に。テレビ朝日系「家事ヤロウ!」では幼少期の生活環境や苦労を率直に明かし、反響を呼んでいた。