フィギュアスケーターでタレントの高橋成美が２７日、フジテレビ系「ドッキリＧＰ」で地球外生命体ドッキリのターゲットに。痛恨？のミスをスタイリストから告げられたことを明かした。

この日は「ＵＦＯ目撃者続出！？地球外生命体は実在した！？」ドッキリを放送。ターゲットは高橋で、ロケに行った東伊豆町で接触した人たちに異変が起こる…というもので、最後、宇宙人に体を乗っ取られた町民たちが、テレビスタッフを引き渡せと要求するも、高橋は「彼女の代わりに私がいきます！」とスタッフをかばうシーンも。

するとそのスタッフが「宇宙人の弱点は歌」というと、高橋はまさかの自作ラップを歌い出しスタジオは大爆笑。最後、引き渡された番組スタッフが「うる星やつら」のラムちゃんとなり、テーマ曲を熱唱。するとボー然とした高橋もなぜか歌って踊り出し、大団円のフィナーレとなった。

最後のネタバレで「ドッキリＧＰ」だと分かると高橋は「凄い嬉しい！」と大興奮。「ドッキリスターになりたい」と言いだし、スタジオはさらに笑いに包まれた。

そんな高橋だったが、痛恨のミスが。放送後にＸを更新し「スタイリストさんから、『サロペット一日中前後逆に着てますよ』と優しく連絡いただきました」と報告。この日の高橋の衣装はオフホワイトのサロペットだったが、たしかに胸当て部分が前後ろ逆に。お尻にあるはずの大きなポケットも不自然な腰位置にあった。

ファンからは「可愛くて似合ってましたからＯＫ」「多分誰も気付いてないかも…？気付いていてもあえてそう着てる？って思ってるかも…」「この着こなし、流行っちゃう！流行らせちゃうとか」などのコメントが寄せられていた。