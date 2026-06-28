他力本願叶わず…とどめ刺された試合後に「本気だった人だけが〜」

サッカーのワールドカップ（W杯）北中米大会は27日（日本時間28日）、米フィラデルフィアでグループK第3節のウズベキスタン―コンゴ民主共和国戦が行われ、3-1でコンゴ民主共和国が勝利。この結果、決勝トーナメント（T）進出の可能性を残していた韓国の、2大会ぶり1次リーグ敗退が決定した。この試合を中継していた韓国の放送局が、試合後に流したエンディング曲にファンが呆然となっている。

A組で1勝2敗、勝ち点3の3位だった韓国は、決勝トーナメント（T）進出のためにはこの試合が引き分けに終わるか、ウズベキスタンが5点差以内の勝利を収めることが絶対条件だった。



ウズベキスタンが先制したものの、コンゴは後半23分にエースのウィッサがPK獲得。自ら冷静に決めて同点とした。さらに同33分、マイェレが一瞬のスキをついて決勝弾。アディショナルタイムに入ってからもウィッサがゴールした。

この試合を韓国で中継していた放送局「JTBC」の画面に試合後現れたのは、エンディングテーマの曲名。女性シンガーソングライターのクォン・ジナが歌うバラードで、英題は「Stupid Love」。韓国での題名を日本語訳すると「本気だった人だけがバカを見る」となるだろうか。

韓国の現状を皮肉ったような選曲になってしまい、X上にはファンからとどめを刺されたかのようなコメントが並んだ。

「JTBCがマジで狂ってると思う」

「32強が水の泡になった瞬間の選曲、笑った」

「このタイトル何？ 歌がまたなんでこんなに悲しいんだよ」

「そのまんまじゃん。涙が出るよ」

「進出可能性が0になるから、本気だった人だけバカになるってのが笑えるね」

「世の中ってみんなこんなもんか ただ今回のワールドカップだけじゃない気がするな」

湿っぽい雰囲気にさらに「（解説の）パク・チソンが涙を飲み込むようだ」との声もあった。



（THE ANSWER編集部）