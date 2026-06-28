山崎賢人、仕事中＆オフの素顔をマネージャーが公開 “ギャップ動画”に「違いすぎていい」「マネ様流石っ!!」
俳優の山崎賢人（※崎＝たつさき／31）が、28日までにマネージャーが運営するインスタグラムに登場。マネージャーが撮影した、仕事中とオフタイムの様子をまとめた動画が公開され、「違いすぎていい」「マネ様流石っ!!」などの反響が寄せられている。
【動画】マネージャーが激写！山崎賢人の仕事中＆オフで“ギャップ萌え”な素顔
投稿では「Paris #仕事モードの山崎さん #オフモードの山崎さん」と紹介。ジャケットやスーツ姿で颯爽と歩く仕事中の様子をはじめ、ホテルでくつろぐ姿や車内での自然な表情、食事を楽しむシーンなど、仕事中のクールな表情とリラックスしたオフの素顔が収められていた。
この投稿に、ファンからは「オンオフモード、違いすぎていいですね」「ON賢人くんもOFF賢人くんもどっちも大好き」「オフの賢人くんの方がもっと好き」「ON OFFのギャップ大好き」「マネ様流石っ!!」「マネージャーさん、いつも本当にありがとうございます」「仕事前の活力になりました！」などのコメントが寄せられている。
【動画】マネージャーが激写！山崎賢人の仕事中＆オフで“ギャップ萌え”な素顔
投稿では「Paris #仕事モードの山崎さん #オフモードの山崎さん」と紹介。ジャケットやスーツ姿で颯爽と歩く仕事中の様子をはじめ、ホテルでくつろぐ姿や車内での自然な表情、食事を楽しむシーンなど、仕事中のクールな表情とリラックスしたオフの素顔が収められていた。
この投稿に、ファンからは「オンオフモード、違いすぎていいですね」「ON賢人くんもOFF賢人くんもどっちも大好き」「オフの賢人くんの方がもっと好き」「ON OFFのギャップ大好き」「マネ様流石っ!!」「マネージャーさん、いつも本当にありがとうございます」「仕事前の活力になりました！」などのコメントが寄せられている。