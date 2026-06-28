6月26日、ニュース番組『わたしとニュース』では、さまざまな注意喚起が出ていてもなお痩せ目的での使用が続く「マンジャロ」や、小学生にも広がる“痩せ願望”について特集。番組には、筋肉ギャルモデルのルナさんが警鐘を鳴らすコメントを寄せた。

【映像】ガリガリ→13kg増量したルナさん（ビキニショットも）

番組には漫画家でパブリックスピーカーの瀧波ユカリ氏が出演。その際、視聴者から寄せられたコメントに対し、笑顔で切り返す場面があった。

瀧波ユカリ氏、視聴者コメントを笑顔で一蹴

瀧波氏は番組内で、痩せ願望を刷り込みコンプレックスを煽って利益を得ようとするビジネスや、「美しくないと結婚できない」などと抑圧する家父長制のスタンスなど、社会の風潮を痛烈に批判していた。

この放送を受け、視聴者が「社会のせいにするなww」とコメントで反応。これに対し瀧波氏は「素晴らしいテンプレコメントありがとうございます」と笑顔で返し、次のように回答した。

「『個人的なことは社会的なこと』、『個人的なことは政治的なこと』というとても有名な言葉がある。この『社会のせいにするな』と自己責任論に落とし込もうとすることは抑圧。あなたが社会のせいにするなと考えてしまうのも、実は社会によってもたらされた考え方なのかもしれないということを考えてみてくださいね」（瀧波ユカリ氏、以下同）

また視聴者からは「理想の体形が細くてもええやん。それぞれみんな自分の願望あるんだから」というコメントも。

これに対しては「それは本当にそう。ただ、さも『これがいい考え方だからこうしましょう』と、お金儲けのために健康を損なうほど痩せさせようとすることが良くないと言っている」と釘を刺した。（『わたしとニュース』より）