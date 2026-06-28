アソビシステム所属のアイドルグループ log youが、大阪・梅田＆茶屋町で開催された都市型アイドルフェス『ちゃやまちアイドルパーク2026』に出演した1日のダイジェスト動画を、公式Xにて公開した。

（関連：【画像】log you、大阪遠征の舞台裏を収録「ちゃいぱ楽しかった 思い出ー！」）

アソビシステムのアイドルプロジェクト「PEAK SPOT」に所属するfav me、Toi Toi Toi、log youの3組は、6月21日に開催されたMBS放送主催の『ちゃやまちアイドルパーク2026』内の「PEAK SPOTスペシャルLIVE」に出演。あわせて「PEAK SPOT RADIO in ちゃいぱ」にも登場した。

イベント翌日となる6月22日、log you公式Xでは「大阪 ちゃやまちアイドルパーク2026来てくれた皆さま、ありがとうございました」と出演を報告。「ラジオに特典会にライブに、、、とっても楽しかったね 長いようであっという間の1日のダイジェスト」というコメントとともに、4分15秒にまとめられた大阪での1日のvlogが投稿された。

動画は新幹線での移動シーンから始まる。新大阪到着後、メイク、寄せ書き、フォトコールといった仕事をこなすメンバーの様子が映し出される。ラジオ公開収録には松本玲奈、久保怜音、福本れみが出演し、松本が得意の空手でMCに正拳突きを披露する場面も収録されている。

オープニングを経て、各メンバーのメイクシーンや、「ここにあるケータリング全部食べ尽くします」と笑みを浮かべる月代来実、イベントマスコットキャラ「CHAPi」と触れ合うメンバーたち、log youのために用意されたカラフルなケーキを食べる様子など、本番前の舞台裏オフショットが続く。ラジオ公開収録の模様や、メンバー1人ずつがライブへの意気込みを語るシーンも収められている。

リハーサルを終えて円陣で声を合わせた後、ライブステージへ。log youの楽曲「青春のベールをまとって」に乗せ、躍動感あふれるパフォーマンスとバックステージで盛り上がるメンバーの表情がダイジェストで映し出される。ラストは新幹線の帰路で私服姿の月代来実、久保怜音、小浜菜摘が疲れた表情を見せる場面で動画は締めくくられる。

動画の投稿には、井出叶の「楽しい思い出記録したね」、福本れみの「ちゃいぱ楽しかった 思い出ー！」といった思い出を振り返るコメントが寄せられた。一方、月代来実は「おもしろいことしてって無茶振りされたけどおもろくなかったから音声不採用で滅」と嘆き、竹内月音は「みんながケーキ食べてる中無心でワカメほうばる月音見つけてください」と見どころを紹介するなど、メンバーそれぞれが異なる反応を見せている。

あわせて、続けて公式Xに投稿された「ろぐゆーちゃん 大阪での1日」では、メンバー8人の記録映像を時系列に沿ってまとめた8分割の動画も公開されている。

（文=本 手）