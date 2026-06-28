かき揚げと並び、立ち食い蕎麦店で人気なのが肉トッピング。甘辛く煮込んだ豚バラをドドンとのせたり、しっとり煮含めた牛肉をのせたり。食べ応えがある上、カツオの効いたツユと肉の旨みが一体となった口福の味ときたら…… 本格的な蕎麦屋では味わうことのできない逸品だ。これぞキングオブ立ち食い蕎麦をお楽しみください。

肉は22種類、パイカとチャーシューが人気！『豊はる』＠小川町

肉のメニューだけで22種類！客がカスタマイズして楽しむ立ち食いワンダーランドだ。肉をこよなく愛する大将は三重県の松阪出身。おいしい肉を食べて育った。

「料理の原点となる味は、母の手料理です」と語る。

毎日丁寧に仕込まれる肉厚チャーシューはお昼の12時台には売り切れてしまうため、むしろ、土曜日の開店目指して朝6時半に口開けの列ができるほどの人気だ。

もうひとつの目玉、もちっとホロホロのパイカ（豚バラ軟骨煮込み）は甘みと噛み心地が極上で、生姜の香りもいい。

パイカ玉そば700円

『豊はる』パイカ玉そば 700円 豚バラ軟骨部分の旨み。卵はひたち農園の奥久慈卵。特級品だ。ダシは鰹、鯖、アゴなどから取っている

肉料理店かと思うほどの充実ぶりで、リピーターが続出するのもうなずけるが、「基本はシンプルに作ることを心がけています」（大将）が店を貫く思い。

4月は季節を感じる限定メニュー「蛤みのそば」も登場予定だ。

大将：西村歩さん、女将：石井千秋さん「お好きなカスタマイズを見つけてみて」

『豊はる』

［店名］『豊はる』

［住所］東京都千代田区神田小川町3-11

［電話］03-6826-9426

［営業時間］6時半〜18時

［休日］日

［交通］都営新宿線小川町駅B7出口から徒歩4分

蕎麦と魚の肴、そして日本酒とくりゃ武士ならずとも感涙『築武士（つきぶし）麹町店』＠麹町

暖簾に”出汁は京都”とある通り、この店のために京都で配合された乾物で取られたダシは、関東の一般的な蕎麦ダシとは一線を画した、甘みを抑えたキリッとした風合い。丼に残った最後の一滴まで飲み干したくなる。

そのダシに牛肉のエキスが溶け込んだ『肉そば』は、まさに無上の一杯。

肉そば650円

『築武士（つきぶし）麹町店』肉そば 650円 このダシと牛肉には青ネギが合う

暖簾にはもうひと言記されている。”食材は築地”だ。この店の経営母体は築地の氷販会社。そりゃあ築地の魚仲卸方面には強力なパイプがあるワケで、昼から刺身や海鮮丼なども味わえるが、その実力が遺憾なく発揮されるのが夜の営業。

その日の最上質の魚介が、刺身や手の込んだ肴となって登場。選び抜かれた日本各地の銘酒が進みに進む。もちろんお蕎麦は夜の営業でもいただけます。

店長：芳賀恭雄さん、料理長：井出幸広さん「『美味しいは楽しい』で営業中です」

『築武士（つきぶし）麹町店』

［店名］『築武士（つきぶし）麹町店』

［住所］東京都千代田区麹町4-8-1麹町クリスタルシティ東館B1

［電話］03-6910-0422

［営業時間］7時半〜14時半、17時〜22時

［休日］土・日・祝

［交通］地下鉄有楽町線麹町駅4番出口直結

手打ち＆豚バラの迫力が生む美味『そば切り うちば』＠青物横丁

ツユこそ自家製だが蕎麦は製麺所から仕入れる店が多いなか、「真っ当な蕎麦をお腹いっぱい食べてほしい」と手打ちの二八にこだわるのがこちら『うちば』だ。

自家製のツユに浸けてずずっと手繰れば、噛むほどに香りや甘みが広がる蕎麦はただただ旨い。ただもう少しボリュームがほしいなら、肉そばがおすすめだ。甘辛く味付けされた豚バラ肉がもたらす旨さとコク、そして迫力に大満足間違いなしだ。

ダブル肉そば1280円

『そば切り うちば』ダブル肉そば 1280円 蕎麦には国産中心に仕入れた蕎麦粉を、ダシにはカツオ、宗田、日高昆布などを使用する。バラ肉1枚の「肉そば」は920円。土・日・祝限定で十割も登場する

『そば切り うちば』

［店名］『そば切り うちば』

［住所］東京都品川区東品川3-27-24

［電話］03-6712-3388

［営業時間］10時〜15時半、17時半〜20時半、土・日・祝は〜15時のみ

［休日］月

［交通］京急本線青物横丁駅から徒歩6分

独特の甘めのツユが豚肉にマッチ『南天 本店』＠椎名町

ビルの壁にへばりつくような狭さ。持ち帰り含め客足は途切れない。自動車レースで、ピットイン＆ピットアウトする感覚で寄るオールドスタイルの「ザ・立ち食いそば」だ。

玉ねぎ入りのあっさり甘め”肉じゃが風”ツユに、しっとりリッチな豚が乗る。肉の旨みを平打ち麺を合わせてホフホフ噛み締めるのは愉悦。

肉そば550円

『南天 本店』肉そば 550円 創業1998年。早朝から深夜まで開け続ける、”頼りになる”名店。いつでも開いてると思える幸福感がある。ラジカセから流れるレゲエもひとときのリラックス感を生む

カレー、天ぷら、なめことトッピングがあるが、麺と肉の間にびっしりと敷かれる煮キャベツは相性抜群。

『南天 本店』

［店名］『南天 本店』

［住所］東京都豊島区長崎1-2-2

［電話］03-5966-3600

［営業時間］5時半〜翌1時半

［休日］無休

［交通］西武池袋線椎名町駅北口すぐ

爽やかな白髪ネギと豚肉の調和『のじろう』＠江古田

まずはビジュアルが美しい。雪山のように高く積まれた白髪ねぎが眩しい。そのしゃりしゃり感や辛味としっかり濃いめのツユに浸かった、たっぷりの豚バラのバランスがピタリ。

肉そば680円

『のじろう』肉そば 680円 途中でラー油で味変するもまたよし。真ん前に日大藝術学部があり、学生がワシワシを食べている姿も目に入る。店内の雰囲気は郊外ののんびり感もあって、リラクシン！

ゲレンデを滑走するように箸を動かすと、清廉と濃厚を同時に楽しめる。

麺は黒くて太い田舎風。コシが強めでどっしり安定しており、食べで（噛みで）があってどんなトッピングも受け止める「大地」の感覚。完成度も満足度も高い。

『のじろう』

［店名］『のじろう』

［住所］東京都練馬区小竹町1-57-5

［電話］非公開

［営業時間］8時〜20時

［休日］無休

［交通］西武池袋線江古田駅北口から徒歩1分

噛むほどに肉の旨さが爆発『麺処 盛盛』＠富士見台

甘辛く味付けされた肉をのせる店が多いが、こちらの豚ロースには味付けなし。噛み締めた時の味わいを楽しんでほしい。そしてカツオ節、宗田節、昆布、さらに椎茸なども使った自慢のツユにたっぷりと浸して味わってほしいという思いがあるからだ。

にぼし油汁［肉］850円＋温玉100円

『麺処 盛盛』にぼし油汁［肉］ 850円 ＋温玉 100円 写真は仕上げににぼし油を加え、風味豊かでコク深く仕上げたもの。肉ではなくモツ煮トッピングもあれば、肉をご飯にのせた「肉飯」（600円）もある

麺は細・太・うどん・きしめん・中華麺と選べるが、ここは噛み応えある太麺を選びたい。肉の旨み、玉ねぎの甘み、麺の味わい、そしてツユが織りなす味は絶品なり。

『麺処 盛盛』

［店名］『麺処 盛盛』

［住所］東京都練馬区貫井3-6-3

［電話］03-6826-2796

［営業時間］6時〜20時（火・水・土・祝は〜15時）

［休日］日

［交通］西武池袋線富士見台駅から徒歩1分

撮影／谷内啓樹（豊はる、築武士）、大西尚明（うちば）、小島昇（南天、のじろう）、浅沼ノア（盛盛）、取材／輔老心（豊はる、南天、のじろう）、カーツさとう（築武士）、編集部（うちば、盛盛）

※写真や情報は当時の内容ですので、最新の情報とは異なる可能性があります。必ず事前にご確認の上ご利用ください。

※画像ギャラリーでは、チャーシューに牛肉、豚バラと多彩な肉トッピングの立ち食い蕎麦の画像をご覧いただけます

※月刊情報誌『おとなの週末』2026年5月号発売時点の情報です。

【画像】各店のこだわりが詰まった肉がいい！ 進化が止まらない立ち食い蕎麦の肉トッピング一覧（23枚）