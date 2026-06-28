「昭和初期の新婚家庭みたい」“りくりゅう”三浦璃来＆木原龍一、浴衣姿の2ショットに「美男美女」の声
五輪で金メダルを獲得した“りくりゅう”ペアで現役引退の三浦璃来さんは6月28日、自身のInstagramを更新。木原龍一さんと浴衣姿での雑誌の撮影オフショットを披露しました。
【写真】三浦璃来＆木原龍一、浴衣姿のツーショット
この投稿にコメントでは「素敵！ とても良くお似合いです」「美男美女」「ユカタりくりゅう最高最高！！」「龍一君日本男子！ 素敵！」「2人の美しさが引立つ」「新婚さんにしか見えな〜い」「昭和初期の新婚家庭みたいだわ、素敵すぎる」「姉とやんちゃな弟」との声が寄せられています。
(文:福島 ゆき)
【写真】三浦璃来＆木原龍一、浴衣姿のツーショット
「昭和初期の新婚家庭みたい」三浦さんは木原さんとの共同投稿で「1日で5着の浴衣を着ての撮影でした！ 色や柄が変わるたびに雰囲気もガラッと変わるので、とっても楽しい時間でした」とつづり、4枚の写真と1本の動画を投稿。浴衣姿で縁側に並んで座る姿や砂浜でおどけた表情を見せる姿などを披露しています。三浦さんは「『家庭画報』8月号 7月1日発売です。ぜひご覧ください！」と続けました。
「青春の一コマのようでお気に入り」25日の投稿では木原龍一さんとマクドナルドのCMに出演することを報告し、「こちらは青春の一コマのようでお気に入りの写真です」とつづって、河川敷に並んで座り、談笑しながらハンバーガーを食べる2人の姿を披露しています。三浦さんは「ビックマックは試合後のチートデイとして 2人でよく食べていました」とマクドナルドのエピソードも続けました。
(文:福島 ゆき)