「高学歴」と知って驚いた男性お笑い芸人ランキング！ 2位「サンシャイン池崎」、では1位は？
All About ニュース編集部は6月6日、全国の10〜70代の男女300人を対象に「高学歴の芸人」に関するアンケート調査を実施。今回はその調査結果の中から、「高学歴と知って驚いた男性お笑い芸人」ランキングを紹介します。
【10位までのランキング結果を見る】
2位に選ばれたのは、サンシャイン池崎さんです。
鹿児島県出身の池崎さんは、ワタナベエンターテインメントに所属するピン芸人。常にハイテンションで「イエーイ！！」などと絶叫するスタイルで笑いを届ける傍ら、愛猫家の一面も。現在は『有吉ゼミ』や『嗚呼!! みんなの動物園』（ともに日本テレビ）などに出演しています。そんな池崎さんは、国立大学の大分大学工学部（現・理工学部）の出身。家賃700円という学生寮で過ごしながら芸人の道を志し、卒業後にワタナベコメディスクールに入学しました。
アンケート回答では、「あまり知性を感じさせないハイテンションな芸風なので、高学歴と知って驚きました」（50代男性／埼玉県）、「そもそも大卒だと思っていなかったから」（40代女性／愛媛県）、「サンシャイン池崎さんを選んだ理由は、全力で叫び続けるハイテンションな芸風と、国立大学である大分大学の出身という事実に大きなギャップを感じたためです。彼のキャラクターは勢いとインパクトが強く、学問的なイメージとは結びつきにくい印象がありました。そのため、大学でしっかり学びながら芸人を目指していたと知ったときに強い驚きを覚えました」（40代女性／滋賀県）などのコメントが集まりました。
1位に輝いたのは、ひょっこりはんさんです。
滋賀県出身のひょっこりはんさんは、吉本興業所属のピン芸人。タンクトップに青いタイツ、黒縁メガネにマッシュルームヘアという外見で、物陰から「はい、ひょっこりはん！」と顔を出す芸でブレークしました。出身校は早稲田大学の人間科学部。在学中からお笑いサークル「早稲田大学お笑い工房LUDO」で活動し、幹事長を務めるなど当時から笑いに対して真摯（しんし）に向き合っていました。
回答者からは、「お笑い芸人さんは頭がいい人が多いけど、この人もなのかと驚いたから」（40代女性／長野県）、「クイズ番組等に知的なキャラで売り出しているタイプではないため」（30代女性／神奈川県）、「学力の高さを全面に出した芸風ではないから知った時に驚いた」（40代女性／東京都）、「学歴をあまり披露しているのを聞いた事が無い」（50代男性／山梨県）といった声が寄せられました。
※回答者からのコメントは原文ママです
この記事の執筆者：
友野 カイ
フリーライター及び編集補佐。スポーツの現場を取材する傍ら、テレビ好きが高じて複数のエンタメメディアでも執筆。中でもお笑い・バラエティ番組を網羅的に視聴し、エンタメ関連の情報収集源も大半がテレビから。宣伝会議「編集･ライター養成講座 総合コース」修了。
(文:友野 カイ)
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2位：サンシャイン池崎（大分大学）／54票
2位に選ばれたのは、サンシャイン池崎さんです。
鹿児島県出身の池崎さんは、ワタナベエンターテインメントに所属するピン芸人。常にハイテンションで「イエーイ！！」などと絶叫するスタイルで笑いを届ける傍ら、愛猫家の一面も。現在は『有吉ゼミ』や『嗚呼!! みんなの動物園』（ともに日本テレビ）などに出演しています。そんな池崎さんは、国立大学の大分大学工学部（現・理工学部）の出身。家賃700円という学生寮で過ごしながら芸人の道を志し、卒業後にワタナベコメディスクールに入学しました。
1位：ひょっこりはん（早稲田大学）／62票
1位に輝いたのは、ひょっこりはんさんです。
滋賀県出身のひょっこりはんさんは、吉本興業所属のピン芸人。タンクトップに青いタイツ、黒縁メガネにマッシュルームヘアという外見で、物陰から「はい、ひょっこりはん！」と顔を出す芸でブレークしました。出身校は早稲田大学の人間科学部。在学中からお笑いサークル「早稲田大学お笑い工房LUDO」で活動し、幹事長を務めるなど当時から笑いに対して真摯（しんし）に向き合っていました。
回答者からは、「お笑い芸人さんは頭がいい人が多いけど、この人もなのかと驚いたから」（40代女性／長野県）、「クイズ番組等に知的なキャラで売り出しているタイプではないため」（30代女性／神奈川県）、「学力の高さを全面に出した芸風ではないから知った時に驚いた」（40代女性／東京都）、「学歴をあまり披露しているのを聞いた事が無い」（50代男性／山梨県）といった声が寄せられました。
※回答者からのコメントは原文ママです
この記事の執筆者：
友野 カイ
フリーライター及び編集補佐。スポーツの現場を取材する傍ら、テレビ好きが高じて複数のエンタメメディアでも執筆。中でもお笑い・バラエティ番組を網羅的に視聴し、エンタメ関連の情報収集源も大半がテレビから。宣伝会議「編集･ライター養成講座 総合コース」修了。
(文:友野 カイ)