サッカー北中米Ｗ杯で１次リーグ敗退に終わったイランのＦＷメフディ・タレミ（オリンピアコス）が不満を爆発させている。

４大会連続７度目のＷ杯出場となったが、今大会はイランと米国の軍事衝突もあり、厳しい環境下に置かれた。キャンプ地はメキシコへの変更を余儀なくされ、米国での試合時も早急な退去を強いられた。

ベルギー紙「ＨＬＮ」は「イランにとっての物流上の課題は大きな重荷となっている」と指摘。タレミは「ＦＩＦＡはあらゆる問題を解決しなければならないが、この件に関しては対応できていない。この扱い方では、最高のパフォーマンスを発揮できない」と苦言を呈した。

特に米国での試合後にすぐさま移動することが負担だったという。「私たちはあらゆるものと戦わなければならない。人々が何を望んでいるのか分からない。９０分間プレーしただけで、すぐにティフアナ（キャンプ地）に戻らなければならないなんて、どういうことなんだ？」とばっさり。

さらに「どうしていつもメキシコに移動しなきゃいけないのか？メキシコも大好きだが、これはおかしい。不公平ですらある。ＦＩＦＡもそう思っているのか？誰が私たちを助けてくれるのか？」と怒りを爆発させた。

イランにとっては不完全燃焼の幕切れとなってしまった。