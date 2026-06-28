ＤＤＴ２８日の後楽園大会で、極悪軍「ダムネーションＴ．Ａ」を率いる爛リスマ畉粥耕畋臺紂複苅亜砲８月１１日の東京・両国国技館大会で新日本プロレスのＤＯＵＫＩとタッグを組むことを発表した。

佐々木はこの日、ダムネーションの岡谷英樹、ＭＪポー、イルシオンと組んでクリス・ブルックス、ＨＡＲＡＳＨＩＭＡ、アントーニオ本多、葛西陽向と対戦した。試合は８人とごんぎつねが入り乱れる白熱の攻防となったが、ダムネーションはラフ攻撃も使いつつペースをつかむことに成功。最後は佐々木が葛西をクロスフェースロックで捕獲してギブアップを奪った。

その試合後、８月の両国で「佐々木、Ｘ組ＶＳ本多、ＸＸ組」が発表されている２人がリングに残る。そして今林久弥ＧＭからＸについて問われた佐々木が「俺のパートナーを報告するために来たんだよ。それなりの選手を用意したぞ」と話すと、モニターにＤＯＵＫＩが映し出された。これに今林ＧＭも「それなりどころかめちゃ大物じゃないですか！」と驚く中、佐々木は「決定だ」と断言だ。

一方、本多は「そんなあ…。怖いじゃん。こんな悪い人いないだろ、あんまり。誰を呼べばいいんだよ」と肩を落とす。それでも「なんとかするよ。お客さん、任せといてくれ！」と力を込めると、佐々木に「テメエ、ずるいぞ。だがなあ、今度俺が発表したら『ズルいぞ』って言わせてやるからな」と宣告するのだった。