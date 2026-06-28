エルフ荒川、変形トップス×ショーパンコーデに絶賛の声「着こなせるのすごい」「ミントカラー可愛すぎる」
【モデルプレス＝2026/06/28】お笑いコンビ・エルフの荒川が6月27日、自身のInstagramを更新。変形トップスとショートパンツのコーディネートを公開した。
【写真】29歳ギャル芸人「個性的なデザインが似合ってる」ミニ丈“ミントコア”コーデ
荒川は「私だって SO ＃ミントコア」「ミントな服を探していたら上がTシャツぽくて下がキャミソールみたいになってるデザインの服を発見して大衝撃 体に電撃江戸走り この世にそんなリバーッシブルが？？？発想BIGアゲ不可避」とコメント。Tシャツの裾にキャミソールが合体したようなデザインの変形トップスにショートパンツをはいたコーディネートを公開し、美しい脚を見せている。
この投稿に、ファンからは「個性的なデザインが似合ってる」「着こなせるのすごい」「ミントカラー可愛すぎる」「おしゃれ上級者」「脚綺麗」「ギャル可愛い」などと反響が寄せられている。（modelpress編集部）
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【写真】29歳ギャル芸人「個性的なデザインが似合ってる」ミニ丈“ミントコア”コーデ
◆エルフ荒川、変形トップス×ショーパンコーデ公開
荒川は「私だって SO ＃ミントコア」「ミントな服を探していたら上がTシャツぽくて下がキャミソールみたいになってるデザインの服を発見して大衝撃 体に電撃江戸走り この世にそんなリバーッシブルが？？？発想BIGアゲ不可避」とコメント。Tシャツの裾にキャミソールが合体したようなデザインの変形トップスにショートパンツをはいたコーディネートを公開し、美しい脚を見せている。
◆エルフ荒川の投稿に反響
この投稿に、ファンからは「個性的なデザインが似合ってる」「着こなせるのすごい」「ミントカラー可愛すぎる」「おしゃれ上級者」「脚綺麗」「ギャル可愛い」などと反響が寄せられている。（modelpress編集部）
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