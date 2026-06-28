タレント・橋本マナミ（４１）が２８日までに自身のインスタグラムを更新。日本顔美学協会が主催する検定を受験することを明かした。

橋本は「年齢とともに顔の筋肉も使う箇所が変わってきて、顔がどんどん大きくなっていくと伺いました」と記し、勉強する近影や、過去の自身の写真などを複数枚アップ。「そこで顔の凝りを自分でほぐすことができたら、日々の表情も変わってくるし、お芝居をする上でも表情はすごく大事なので、今回日本顔美学検定２級を受けることにしました！」（原文ママ）と報告し「幅広い役を演じていくためにも、一度表情筋についての基礎知識を」と意気込みを語った。

橋本は２０１９年１１月に１歳年下の勤務医と結婚し、２０年７月に長男、２４年７月に長女の出産を報告。２児の母として「母親としても柔らかい表情でいれたら子供も幸せな気持ちになると思います」とつづり、「日々を豊かにするためにも今回色々勉強したいと思います」と締めた。

この投稿には「へーっ そんな資格があるのですね」「勉強しぃですね だからいつも笑顔でお綺麗なんですね」「益々（ますます）のご活躍を楽しみにしています！」「いつもお美しいです」などのコメントが寄せられている。