“キャラ弁が得意”木村沙織、新作のキャラ弁披露に「クオリティ高い」「ほんっとうにすごすぎますー！」と反響
元バレーボール女子日本代表で、現在はタレントとしても活躍する木村沙織（39）が25日、自身のインスタグラムを更新。長男（3）へ作った手作りの“新作”キャラ弁を披露した。
【写真】「クオリティ高い」「ほんっとうにすごすぎますー！」木村沙織が披露した愛情にじむ“キャラ弁”
SNSでたびたびキャラ弁を披露している木村。これまで、スヌーピーやマリオなど多彩なキャラクターを表現した愛情たっぷりのお弁当を紹介している。
この日はアニメ『アンパンマン』に登場するキャラクター・ばいきんまんをモチーフにしたキャラ弁を披露。彩り豊かに種類豊富なおかずがたっぷり詰まっているが、「竹輪の磯辺揚げ大好きなはずなのに、ハート型にしたら食べなかった！」と子育てに奮闘する“母の顔”をのぞかせた。
コメント欄には「クオリティ高い」「ほんっとうにすごすぎますー！」「すごい完成度」「美味しそう」「愛が伝わってきます」などの声が寄せられている。
木村は2016年12月に元ビーチバレー選手の日高裕次郎氏と結婚。23年2月に長男が誕生している。
【写真】「クオリティ高い」「ほんっとうにすごすぎますー！」木村沙織が披露した愛情にじむ“キャラ弁”
SNSでたびたびキャラ弁を披露している木村。これまで、スヌーピーやマリオなど多彩なキャラクターを表現した愛情たっぷりのお弁当を紹介している。
この日はアニメ『アンパンマン』に登場するキャラクター・ばいきんまんをモチーフにしたキャラ弁を披露。彩り豊かに種類豊富なおかずがたっぷり詰まっているが、「竹輪の磯辺揚げ大好きなはずなのに、ハート型にしたら食べなかった！」と子育てに奮闘する“母の顔”をのぞかせた。
コメント欄には「クオリティ高い」「ほんっとうにすごすぎますー！」「すごい完成度」「美味しそう」「愛が伝わってきます」などの声が寄せられている。
木村は2016年12月に元ビーチバレー選手の日高裕次郎氏と結婚。23年2月に長男が誕生している。