グラビアアイドルで野球女子の暫（しばし、27）が28日までに、自身のインスタグラムを更新。教室でのユニホーム姿を投稿した。

「先生がきたら起こしてね！」と後ろの席の同級生に問いかけるようにつづり、紺色のアンダーシャツに白のユニホーム姿で休み時間を過ごすショットを公開。アンダーウェアが透けて見える姿で「グローブとボール勝手に教卓に置いてるので絶対怒られますね」と反省点も記した。

ファンやフォロワーからも「起こさないでずっと見ちゃう可能性大」「先生来ても起こさないよ〜」「透け感がステキ」「ちょっぴり、むちっ！いいなぁ〜」「めっちゃ可愛い」などのコメントが寄せられている。

暫は群馬県出身。現役の野球女子。右投げ左打ちの捕手。野球歴20年超。SNSでは野球のアンダーシャツ姿などが人気で「150キロ打てます！」の投稿も。グラビアだけでなくコスプレーヤーやインフルエンサーとしても活躍。「ミスヤングチャンピオン2024」グランプリ受賞。趣味は絵本、シール集め。身長155センチ。スリーサイズはB93−W65−H91センチ。血液型O。