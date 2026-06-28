かまいたち山内健司（45）が28日、日本テレビ系「一茂×かまいたち ゲンバ」（日曜午前10時25分）に出演。人間ドックで鼻の「再検査」が出たことを告白した。

さまざまなものを嗅ぐ「においのゲンバ」がこの日のテーマ。MCかまいたち濱家隆一が「今日は東京ドームシティにきています。今日はにおいのゲンバということです。におい、香りというのは、テレビでは伝わりにくいので、ちょっと避けられがちなんですが、あえて今話題の香り、においのスポットを調査していきます」と番組主旨を説明した。さらに「伝わりにくいものを我々3人がどう伝えるか、というが腕のみせどころというところです」と語った。

長嶋一茂が「なるほどねぇ〜」と相づちを打った。山内が「これ言うとテンション下がるかもしれないですけど、今年の人間ドックで、鼻、引っかかって再検査しないといけないんですよ」と告白した。

濱家は「テンション下がるなぁ…臭うねん、今から」とツッコミを入れた。一茂は「味覚が落ちてる、ってこと？」と鼻の再検査について尋ねた。

山内は「いや…なんか鼻が…鼻に異常の…」と、しどろもどろになった。

東京ドームシティには、体験方の「におい展」を開催しているゲンバを訪れていた。