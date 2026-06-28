サッカー元日本代表の田中マルクス闘莉王氏（45）が、自身のYouTube「闘莉王TV」を更新。北中米W杯の決勝トーナメント1回戦で日本が対戦するブラジルを「僕が生きてきた中で一番弱い」と酷評。日本にはチャンスと断言した。

現在はブラジル在住の闘莉王氏は「W杯始まる前からゴタゴタしていた。監督はコロコロ変わるし、いろんなトラブルがあった。メンバーも固まらない中で（W杯が）始まった」と説明した。

過去優勝5度だが「FWもなかなかいない。両サイドバックにも問題がある。僕が生きてきた中で一番弱いブラジル代表」ときっぱり。

とくに両サイドバックが弱いと指摘。「能力ですよね。今まですごいサイドバックがいたブラジル代表からしたら今のダニーロとドウグラスサントスはレベルの違いがある。攻めてもいないし、守りもたいしたことない」と言い切った。ネイマールについても「体の切れもなく、そんなに練習もしていない。先発で出てくることもない」と酷評した。

決勝トーナメント進出も「楽なグループに入った」ことが要因と指摘した。

闘莉王氏は大会前からブラジルに対しては懸念しており、日本は「当たったらチャンス」と予言していた。

ブラジルと日本の対戦だが、闘莉王氏は「心はJAPANBLUEです」と日本を応援するという。

「日本に対する感謝。僕を育ててくれたのは日本」と応援する理由を説明した。