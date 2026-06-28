ヒット曲「ヨイトマケの唄」や舞台「黒蜥蜴」などで知られる歌手で俳優の美輪明宏（みわ・あきひろ 本名丸山明宏＝まるやま・あきひろ）さんが20日、老衰のため死去した。91歳。長崎県出身。所属事務所が28日、発表した。

お笑いタレント土田晃之（53）はこの日、パーソナリティーを務めるニッポン放送「土田晃之 日曜のへそ」（日曜正午）に生出演し、美輪さんをしのんだ。

美輪さんとは、バラエティー番組も数々の共演があった。「『明石家マンション（物語）』をやっている時に、何度か来てもらって」。土田は番組内で、お笑いコンビ「海砂利水魚（現くりぃむしちゅー）」とともに、ハロー！プロジェクトのアイドルユニット「三人祭」のパロディーを披露していた。

「三人祭だっけ？ハロプロのユニットのパロディーをやっていたんですよ。くりぃむの2人と俺で、ウエストを出している衣装。ピンクと黄色か何かのピンクのかつらか何かかぶって。その時の俺たちの腹を見て、美輪さんが笑うっていう。“ひどいお腹ねえ”って」

くりぃむしちゅーの冠番組では、土田が実際に美輪さんに扮（ふん）して出演したことがあったという。「“びわさん”って言って、特殊メークしてるの、美輪さんの。美輪さん役でずっと出てたんですよ、誰だか公表せずに」と振り返った。

あらためて、美輪さんの人柄について「本当に大らか。ちょっと、マジで神様ぽい感じ。凄く俯瞰（ふかん）で物事を見ているし。結構、笑ってくれるし、優しいイメージでしたね、美輪さんね」と回顧。「ご冥福をお祈りいたします」と追悼した。

美輪さんの通夜、告別式は本人の意向で近親者だけで既に行われた。お別れの会やしのぶ会の予定はない。