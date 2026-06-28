【FIFAワールドカップ2026】ヨルダン代表 1ー3 アルゼンチン代表（日本時間6月28日／ダラス・スタジアム）

【映像】メッシの「横抜きFK」（実際の様子）

アルゼンチン代表のFWリオネル・メッシが、またしても歴史に名を刻んだ。壁の“横”を射抜く意表を突いた直接FKで、ワールドカップ新記録となる7試合連続ゴールを達成。ファンも騒然となった。

アルゼンチン代表は日本時間6月28日、FIFAワールドカップ2026のグループJ第3節でヨルダン代表と対戦。すでに2連勝で首位通過を決めていたこともあり、ここまで2試合で5ゴールを挙げていたメッシはベンチスタートとなった。

それでもメッシは2ー1で迎えた60分にFWラウタロ・マルティネスとの交代でピッチに立つと、80分に歓喜の瞬間が訪れる。自らのドリブル突破からボックス手前中央の位置で得たFKだった。

ボールをセットしたメッシは、短い助走から左足を振り抜く。低弾道の高速シュートは壁の上ではなく、敵味方9人が立っていた外側ギリギリの“横”を通過。鋭いカーブを描きながらゴールへと吸い込まれた。

「ほんまに人間なんか」の声も

圧巻の一撃はSNSでも話題となり、「うっま！」「神を超えてもう化け物よメッシ」「そっち蹴るんかい」「もう神の領域すら超えている」「もう意味がわからない笑」「まさか、下を通してくるとはw」「嘘だろ！？」「うわあああ！そう来たか！」「ほんまに人間なんか」「そんな簡単に入るもんなの？笑」「えぇ（ドン引き）」など大盛り上がりとなった。

このゴールは、6月24日に39歳の誕生日を迎えたメッシにとって今大会6得点目。歴代最多のW杯通算ゴール数も19に伸ばし、さらに前回大会から続く連続得点は新記録の7試合に到達。またしてもW杯の記録を塗り替えた。

なお、このまま3−1で勝利したアルゼンチン代表はグループJを3連勝で首位突破。ラウンド32では、カーボベルデ代表との対戦が決まっている（日本時間7月4日の朝7時キックオフ）。

（FIFAワールドカップ2026）

