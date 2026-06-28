日本代表ＭＦ佐野海舟（２５＝マインツ）が、北中米Ｗ杯決勝トーナメント１回戦ブラジル戦（２９日＝日本時間３０日、米国・ヒューストン）への意気込みを語った。

２７日、ベースキャンプ地の米国・ナッシュビルで行われた練習後、「簡単な試合ではないのは全員が理解しているし、自分たちが持っているものを全員で準備してぶつけたい」。１次リーグで１、２戦でフル出場だった中、２５日の最終戦スウェーデン戦は出場機会がなく「（心身ともに）リフレッシュできた。自分ができる準備をしたい」と状態はよさそうだ。

個人のタスクに関しては「個人で質の高い選手がたくさんいるので、個人で負けないのは大事だけど、自分たちの良さはチームとして良い距離感で攻撃と守備ができるところだと思うので、そこをしっかりやっていきながら、みんなのカバーもやっていきたい」と戦いをイメージした。

昨年１０月に親善試合で対戦し、史上初の勝利を挙げたときはフル出場だったが「個人のクセだったり、そういう部分は生かせるけど、Ｗ杯は別物だと思っている。前回の結果は一回忘れて、チームとしてやるべきことを整理して準備できていると思う」と強調した。