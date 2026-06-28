新生ゼロワンの女子部「プロレスリングＲｏｓｅ」旗揚げ第３戦（２７日、東京・東京・ＴＯＫＹＯ ＳＱＵＡＲＥ ｉｎ Ｉｔａｂａｓｈｉ）で、ＲＯＳＥワールド王座爍圍茖紂。劭錚鵤絖畆ヾ挑戦者決定戦が行われ、Ｔ―ＨＥＡＲＴＳの叶ミク（２５）が大殊勲の星をゲットした。

同王座は５・９新木場大会の初代王者決定戦を制したマーベラスのＲｉｋｏが保持する。挑戦者決定戦の時間差入場バトルロイヤルにはＬｅｏｎ、ＳＡＫＩ、網倉理奈、駿河メイ、花園桃花、柳川澄樺、ＣｏＣｏ、志真うた、咲村良子に叶の１０人が参戦。最後は叶と花園の争いになり、叶がミックミックナイフ（ジャックナイフ式エビ固め）を決めて３カウントを奪った。

これにより、８月７日のゼロワン東京・後楽園ホール大会で、王者Ｒｉｋｏの挑戦することが決定。試合後はマイクで、王者と丁々発止のやり取りを繰り広げた。叶がデビューしたのは２４年９月のＳａｒｅｅｅ自主興行で、２年足らずでワールド王者となれるビッグチャンスを得た。

叶は「今までタッグマッチを何度かやらせていただいて、そのたびにボコボコにされてきた。次回シングルマッチ、１対１で真剣勝負やれる機会をいただいたからには、今度こそ自分がＲｉｋｏさんからスリー（カウント）を取って、Ｒｏｓｅのベルトを私が取りにいきたいと思う」と、実績とキャリアで勝るＲｉｋｏからベルト奪取を予告していた。

堀田祐美子のまな弟子が、殊勲のワールド王座奪取なるか。