日本代表ＦＷ塩貝健人（２１＝ボルフスブルク）のブラジル代表やＦＷネイマール（サントス）に関する発言を巡って、ブラジルメディアが一斉に反応している。

塩貝は２６日の取材対応でブラジル代表について「昔は強かったけど、いまはどうなんですかね？ でも強いのは変わりないと思うし、３２強でこのカードかというところはある。でもブラジルを倒して勢いよくいけると思う」「フランスだけ強いイメージがある。あとアルゼンチン。ブラジルは最近あんまり聞かない」と語っていた。

また狷本キラー瓮優ぅ沺璽襪亡悗靴討癲崟里離優ぅ沺璽襪犬磴覆い任垢。今は大丈夫だと思う。（日本の）センターバックにいい選手がそろっているので」との印象だった。

塩貝はあくまで素直な思いを語ったに過ぎないが、ブラジル側からしたら気分が良い言葉ではなかったのだろう。同国メディア「ｖｅｊａ」は「その日本人スター選手のブラジル代表に対する傲慢な態度」、同「ＧＺＨ」は「日本人ストライカー、ブラジル代表を軽視…」、同「ｔｅｒｒａ」は「日本人ストライカーはネイマールを過小評価」と指摘した。

サッカー王国内でも一気に名を知られることになったようだが、勝利につながる一発を決めてしまえば、己の言葉を証明できる。自らのプレーで黙らせることができるか。