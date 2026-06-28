2児の母・夏菜「ハイライトをたーーっぷり入れました」雰囲気ガラリの新ヘア公開「大人の魅力全開」「おしゃれすぎる」と反響
【モデルプレス＝2026/06/28】女優でタレントの夏菜が6月27日、自身のInstagramを更新。イメージチェンジしたヘアスタイルを公開した。
【写真】36歳朝ドラ女優「雰囲気変わる」ハイライトたっぷり明るめヘア
夏菜は「ハイライトをたーーっぷり入れました 光によってカーキベージュに見えたりシナモンベージュに見えたり 上より下の方がさらにハイライト多め 毛先はかなり明るい」と記し、ハイライトを入れた明るい髪色の鎖骨の下まであるレイヤーを入れたミディアムヘアを公開。「なんか明るいの見慣れなくてそわそわしてます…笑 夏たのしもーっと」とつづっている。
この投稿に、ファンからは「カジュアルコーデに似合うヘア」「大人の魅力全開」「素敵な髪色」「おしゃれすぎる」「ツヤツヤ髪憧れる」「雰囲気変わる」などと反響が寄せられている。
夏菜は2021年1月に一般男性と結婚。2022年3月に第1子となる女児、2023年8月に第2子となる男児を出産した。（modelpress編集部）
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◆夏菜、イメチェンヘアスタイル公開
夏菜は「ハイライトをたーーっぷり入れました 光によってカーキベージュに見えたりシナモンベージュに見えたり 上より下の方がさらにハイライト多め 毛先はかなり明るい」と記し、ハイライトを入れた明るい髪色の鎖骨の下まであるレイヤーを入れたミディアムヘアを公開。「なんか明るいの見慣れなくてそわそわしてます…笑 夏たのしもーっと」とつづっている。
◆夏菜の投稿に反響
この投稿に、ファンからは「カジュアルコーデに似合うヘア」「大人の魅力全開」「素敵な髪色」「おしゃれすぎる」「ツヤツヤ髪憧れる」「雰囲気変わる」などと反響が寄せられている。
夏菜は2021年1月に一般男性と結婚。2022年3月に第1子となる女児、2023年8月に第2子となる男児を出産した。（modelpress編集部）
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