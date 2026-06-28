原日出子「しっかりコルセットを着けて」手作りしたグルテンフリーペンネ披露「彩りが綺麗」「ワインを添えていてお洒落」の声
【モデルプレス＝2026/06/28】女優の原日出子が6月27日、自身のInstagramを更新。コルセットを着けて作った料理を公開した。
【写真】66歳ベテラン女優「お店で出てくるメニューみたい」トマトソースのグルテンフリーペンネ
6月21日の投稿で腰椎を圧迫骨折したことを報告していた原は、「今日はオフ」「昨日は3回も地震が来て ロケ先でドキドキでした」とつづり、自身は無事に帰宅したことを報告。台風が近づいてきていることにも触れ、「皆さま くれぐれも 気をつけてお過ごし下さいね」と呼びかけている。
続いて「おかげさまで 痛みがだいぶ治まり しっかりコルセットを着けていれば 動くのも楽になってきました」と、体調について説明。「地味〜に 山椒の実の軸を取って 下ごしらえしたり 新玉ねぎ 舞茸 ピーマン トマト 生ハムなど入れた トマトソースのグルテンフリーのペンネを作ったり ゆっくり動いています」とつづり、手料理の写真を披露した。緑のハーブや生ハム、粉チーズが美しくトッピングされたペンネの横には、ロゼワインが注がれたグラスが添えられている。
最後には「台風をやり過ごしながら Marcoとまったり過ごす 週末です」と、愛犬と過ごす穏やかな週末を記している。
この投稿に、ファンからは「グルテンフリーのペンネ、彩りが綺麗で美味しそう」「お店で出てくるメニューみたい」「ワインを添えていてお洒落」「少しずつ痛みが治まってきているようで安心しました」「丁寧な暮らしぶりが素敵」「無理せずゆっくりと過ごして下さいね」といった反響が寄せられている。（modelpress編集部）
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【写真】66歳ベテラン女優「お店で出てくるメニューみたい」トマトソースのグルテンフリーペンネ
◆原日出子、グルテンフリーのペンネ公開
6月21日の投稿で腰椎を圧迫骨折したことを報告していた原は、「今日はオフ」「昨日は3回も地震が来て ロケ先でドキドキでした」とつづり、自身は無事に帰宅したことを報告。台風が近づいてきていることにも触れ、「皆さま くれぐれも 気をつけてお過ごし下さいね」と呼びかけている。
最後には「台風をやり過ごしながら Marcoとまったり過ごす 週末です」と、愛犬と過ごす穏やかな週末を記している。
◆原日出子の投稿に反響
この投稿に、ファンからは「グルテンフリーのペンネ、彩りが綺麗で美味しそう」「お店で出てくるメニューみたい」「ワインを添えていてお洒落」「少しずつ痛みが治まってきているようで安心しました」「丁寧な暮らしぶりが素敵」「無理せずゆっくりと過ごして下さいね」といった反響が寄せられている。（modelpress編集部）
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