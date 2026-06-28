「触ってあげて」「おとなしいから絶対かまないよ」──。大物組長はこう言って飼い犬に触らせ、女性（23）や男児（2）に大ケガを負わせていた。

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世界最強の闘犬「ピットブル」を散歩中、女性に重傷を負わせたとして、愛知県警は24日、六代目山口組傘下「司興業」総裁の森健次（76）と組員の鶴谷雄大（37）両容疑者を重過失傷害と名古屋市動物愛護条例違反の疑いで逮捕した。司興業は六代目山口組の司忍組長（84）の出身母体で、森は山口組の「直参」と呼ばれる幹部のひとり。

森容疑者らは5月9日午前6時半ごろ、名古屋市中区の公園で通りがかった女性に「触ってあげて」と声掛け。女性がピットブルの頭をなでたところ、いきなり顔をガブリとかみつかれ、唇がちぎれ、全治1カ月の重傷を負った。ピットブルは3歳の雄で体長は約60センチ、体重22.5キロだった。

被害はその1カ月前にも発生していた。4月11日、市内の商店街の飲食店で、テーブルにリードでつないでいたピットブルに男の子が近づいてきた。一緒にいた母親が「なでていいですか」と聞くと、森容疑者は「おとなしいから絶対かまないよ」と言って触らせた。ピットブルは男の子の顔にかみつき、全治約10日のケガを負わせた。

■昨年は罰金20万円の略式命令

森容疑者は昨年5月にも組事務所で飼っていたピットブルのリードを外して路上や公園を散歩させたとして、愛護条例違反で逮捕され、名古屋簡裁から罰金20万円の略式命令を受けている。

「飼い犬が人にかみついたら、保健センターに届け出る義務がありますが、それを怠っていた。男児にケガをさせた後も口輪の装着など人への危害を未然に防ぐ措置をしていませんでした。放し飼いに関しては、状況を調査して必要に応じて指導しています」（名古屋市健康福祉局担当者）

森容疑者は昨年の逮捕前にも近隣施設の関係者から「放し飼いはやめてください」と申し入れられたが、聞き入れなかった。忠誠心、服従心の強い闘犬。飼い主が大物組長となれば、厄介なことこの上ない。

「確かに一般の人と違うのか、暴力団関係者は強さを誇示するために闘犬を飼う人は多いですね。女性もお子さんも気の毒です。しつけもあると思いますが、闘犬ですからそういう気質を持っています。どういう訓練をしているかは分かりませんが……」（捜査事情通）

「狂犬」にはくれぐれも注意が必要だ。