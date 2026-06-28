【スポーツ時々放談】

【前回を読む】世の葛藤を超えた全仏の涙と笑いの幕切れ…ズベレフ悲願のVに映ったテニス界の光と影

新聞業界はいまも“ノーズロ”という言葉を使っているだろうか。広告なしの全面記事、ノーズロースの略とはいかにも男社会を偲ばせるが、最近の運動面は3ページも4ページもノーズロ。広告が取れないからとは思えない。

高校スポーツからメジャーリーグまで、女子もパラも、ましてW杯となればノーズロでも間に合わない。新聞社には情報を選別評価し紙面を作る整理部という部署がある。スポーツのニュースバリューが定まらず、社内に事業部を抱え、機能していない。ネットにすがればアルゴリズムが支配するから、主体的に情報整理するしかない。

ワールドカップ騒ぎは日本だけではない。4年に1度、時期が重なるウィンブルドン（6月22日〜7月12日）の記者室デスクのモニターもずらりサッカー。予選の始まっている大会の話題を拾ってみる。賞金総額は6420万ポンド（約137億円）、シングルスの優勝賞金が7億7000万円に跳ね上がり、1回戦負けで1700万円、世界ツアーの頂点を誇示する額高だ。第1回は1877年で今年は第139回。女子シングルスも7年後に始まった比類ない伝統だが、そこにあぐらをかいているわけではない。

フェデラー、ナダルといったスーパースターが去り、シナーとアルカラスの新2強時代は始まったばかり。今回は優勝2度の23歳・アルカラスが欠場し、盛り上がりに欠ける……。

こんな通知が届いた──今週末、ニューヨーク・セントラルパークのスケートリンクに芝コートを設営するという。ニックス（NBA）の優勝で沸き立つニューヨークはテニスの全米オープンの開催地である。サッカーじゃないでしょうとばかり、アガシやウォズニアッキらウィンブルドンの顔を動員しての前夜祭だが、次の通知には驚いた。

主催者推薦の女子ダブルス枠にビーナス、セリーナのウィリアムズ姉妹が入っていた。メジャー通算23勝の記録を持つセリーナは2022年に引退。この6月にダブルスで復帰して44歳とは思えないプレーを披露した……こういう筋書きだったのか。ウィンブルドンではシングルス優勝7回、複6回に混合1回。姉のビーナスと合わせて計25回も聖地のトロフィーを掲げ、会場だったロンドン五輪では単複制覇、姉妹はまさに聖地の花だ。

名物のイチゴの並ぶアフタヌーンティーへの話題提供は、それで終わらなかった。同じ推薦枠の通知が3度も来た。よく見ると、女子シングルスの最後の1枠が「未定」だった。まさか……今週になりそこに女王セリーナの名前が入った。聖地のワールドカップ対策、どんな盛り上がりになるか。

（武田薫／スポーツライター）