第４７回将棋日本シリーズＪＴプロ公式戦（以下、ＪＴ杯）の一回戦第一局となる東北大会が２７日、宮城県の夢メッセみやぎで行われた。斎藤慎太郎八段（後手）が豊島将之九段（先手）を１００手で破り、二回戦（８月８日・北海道大会）に駒を進めた。

ＪＴ杯では初対決となった関西の実力者同士。対局は相居飛車戦となり、先手が、昨年の銀河戦決勝で藤井聡太ＪＴ杯覇者を破った時と同様に、角道を止めて左美濃に組む趣向を見せた。

中盤は王手飛車取りがかかる派手な応酬に。後手は、６８手目で反撃に移り、緩みなく先手の玉を寄せて競り勝った。「中盤で激しい攻め合いになって、見落としていた不利もありましたので、ピンチが来ていると思っていました。気持ちを切り替えて、攻め合う手を勢いよく指せたので、この結果につながったのかな思います」と斎藤八段は振り返った。

次戦は、二回戦第一局で伊藤匠叡王・王座と対局。「いい将棋にしたいですし、違う持ち時間での対局ですので作戦を考えたいと思います」と意気込んだ。

同大会は、トップ棋士１２名が覇を争う公開対局。会場での観戦が可能で、熱気や緊張感を体験できることが特徴だ。解説等も会場内でリアルに行われ、東北大会では、大盤解説を藤井猛九段、聞き手を藤田綾女流二段、読み上げを内山あや女流二段がそれぞれ務めた。