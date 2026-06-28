「手でつまめるのが嬉しい！」かわいい見た目なのにしっとり濃厚、人気の【チーズケーキサンド】を作ってみた

かわいくておいしい「チーズケーキサンド」作ってみた

クックパッドニュースでは、料理に関するさまざまなテーマの記事を配信しています。多くの記事のなかで、5月によく読まれていた「片手でつまめる手軽さが嬉しい「ひとくちチーズケーキ」」の記事をピックアップ！

市販のクリームサンドビスケットを使い、手でつまめるひとくちサイズに仕上げる、見た目もかわいいチーズケーキのレシピに挑戦してみました。

ビスケットははがして使う

1. まずはクリームサンドビスケットを1枚ずつはがし、クリームのついている面を上にして型に並べていきます。





2. クリームチーズをレンジで加熱して柔らかくし、砂糖とよく混ぜ合わせます。





3. ボウルに溶き卵を加えて混ぜ、ふるった薄力粉、生クリーム、レモン汁の順に加えてゴムベラで混ぜ合わせ、チーズケーキの生地を作ります。





4. 1の型に生地を流し入れ、残りのビスケットを、クリームがついていた面を下にして並べます。





5. 170℃に予熱したオーブンで40分焼き、アルミホイルをかぶせてさらに10分焼いたら完成です。ケーキが完全に冷めたら、ひと口サイズにカットしましょう。





ビスケットがしっとり、チーズが濃厚





今回は、焼いたあとに冷蔵庫で半日寝かせてからカットしました。

ビスケットの間に分厚いチーズケーキが挟まっている姿がとてもかわいらしく、切り分けたときに「こんなにかわいいお菓子が自分で作れたんだ！」とテンションが上がりました。





食べてみると、ビスケットがしっとりとした食感に変わっていて、それが濃厚なチーズケーキ部分と調和しています。

今回はプレーンのクリームとイチゴクリームのビスケットを使いましたが、イチゴ味のほうはふんわりと口の中にイチゴの香りが広がり、また違ったおいしさが楽しめました。

作るときのポイント

チーズケーキの生地を流し入れるときに、ボウルから一度に流してしまうと、せっかく並べたビスケットが大きく動いてしまいます。少量ずつ、静かに流しいれるのがおすすめです。

また、ケーキが完全に冷めてからカットすることも、形を崩さないために重要なポイント。焼き上がるとすぐにカットしたくなりますが、しっかり冷やしてから切るようにしましょう。

しっかり冷やして夏のおやつにも◎

実際に作った方からは「ひと口サイズがかわいくて食べやすい」「おいしくてかわいい」といったつくれぽ（みんなのつくりましたフォトレポートのこと）が届いています。

見た目もかわいく、食べておいしいひとくちチーズケーキサンド。よく冷やして、夏のおやつにしてみてはいかがでしょうか？