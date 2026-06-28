女優の南沙良（24）が27日放送の日本テレビ系「Google Pixel presents ANOTHER SKY」（金曜後11・00）に出演。自身の過去について明かした。

今回は南が以前家族と訪れたというベトナム・ダナンへ。ビーチを歩きながら「昔家族でここに来てめちゃめちゃ楽しかったですね。私そのときは海に入るのが大好きでずっと入っていたし、両親と兄もですけど全員で(南を)見守っていました。家族は父と母と兄がいます。お兄ちゃん子で昔ずっとくっついていました。どこに行くにも後を追っていた」と明かした。

自身の10代の頃については「ここ(ベトナム)に来ていたとき、この世界に入る前は活発だったと思います。それこそ小学6年生の頃に(芸能界に)入ってから特に何か原因があったわけではないと思うんですけど、凄く暗くなっちゃって」とした上で、「自分のことも好きじゃないし、周りのことも好きじゃなかったし、中高生のときとか家でパソコンの前に座ってアニメ見ていたりとか。とにかく自分のことを考えたくなくて、やっぱり小さいときから比べられることが凄い多かったんですよ。今は大丈夫ですけど、とにかく家から出たくなかったです。人とも話したくなかった」と振り返った。

さらに、「自分だと何にもなれないと思っていたから違う人になって何かしたいってずっと思っていて。それで女優になりたいと思ってオーディションに応募して」と話した。