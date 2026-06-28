株式会社キヤノンマーケティングジャパンは、写真家の宇井眞紀子氏による写真展「ankoraci アンコラチ そのまま、そのまま」を、8月17日（月）から開催する。

宇井氏が1992年から30年以上にわたり取材を続けてきたアイヌをテーマとする写真展。初めて北海道日高地方の二風谷（にぶだに）を訪れて以来、アイヌの人々と向き合いながら撮影してきた記録の中から約100点を展示する。

アイヌ語で「そのまま、そのまま」を意味する「ankoraci（アンコラチ）」をタイトルに、宇井氏とアイヌの人々との歩みを紹介する。

そのまま、そのまま。今、この瞬間を記憶しておきたい。傍でそっとシャッターを押してきた。「今」は瞬く間に「過去」になる。「今」は過去と未来の狭間。でも、本当にそこで起きたこと。1/125秒が、過去を思い未来を想像するきっかけになればとても嬉しい。

作家メッセージ

会場

キヤノンギャラリーS

東京都港区港南2-16-6 キヤノン Sタワー 1階

開催期間

2026年8月17日（月）～9月29日（火）



開催時間

10時00分～17時30分



休館

日曜日・祝日



トークイベント①

トークイベント②

ギャラリートーク

作者プロフィール

開催日：8月29日（土） 開催時間：14時00分～15時30分（13時30分より受付開始予定） 登壇者：大坂拓（北海道博物館アイヌ民族文化研究センター 学芸主査） 参加費：無料 定員：70名（先着申込順）開催日：9月12日（土） 開催時間：14時00分～15時30分（13時30分より受付開始予定） 登壇者：奈良美智（美術家） 参加費：無料 定員：300名（先着申込順）開催日：9月5日（土） 開催時間：14時00分～15時00分 申し込み：不要

1960年千葉県生まれ。

1983年武蔵野美術大学卒業。1985年日本写真芸術専門学校卒業。

学生時代から写真家・樋口健二氏に師事。

1992年から子連れでアイヌ民族の取材に取り組む。

国内外で数多くの個展を開催。主な写真集に、「アイヌ、100人のいま」（冬青社）、「Ene ku=an i アイヌ100人のいまII」（皓星社）、「アイヌ、風の肖像」（新泉社）、「アイヌときどき日本人」（社会評論社）、「伝え守る アイヌ三世代の物語」（少年写真新聞社）、「眠る線路」（ワイズ出版）、「いのちの森に暮らす」（東村山市 多磨全生園入所者自治会）、「息の緒」（UI出版）がある。

第4回さがみはら写真新人奨励賞、第28回東川賞特別作家賞、第1回笹本恒子写真賞を受賞。

公益社団法人日本写真家協会会員。武蔵野美術大学非常勤講師。