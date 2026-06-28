「歴史的な夜」GS３位で決勝Ｔ進出のアルジェリア。35歳マハレズは満足げ「最も重要なのは勝ち進んだこと」【Ｗ杯】
アルジェリア代表は現地６月27日、北中米ワールドカップのグループステージ最終節（Ｊ組）でオーストリア代表とカンザスシティ・スタジアムで対戦した。
28分に失点し、45分にラフィク・ベルガリの得点で同点に追いつく。55分に勝ち越し弾を浴びるも、60分と90＋３分にリャド・マハレズがゴールを決めて逆転。しかし、90＋６分に追いつかれ、３−３で引き分けた。
最終節前の時点で勝点３（得失点-２）のアルジェリアはグループ３位。オーストリアは勝点３（得失点０）で２位。互いに引き分け以上で決勝トーナメント進出が決まる状況だった。
今大会は、１位と２位に加え、各グループ３位のうち成績上位８か国が決勝トーナメントへ進出できるレギュレーションが採用されている。そのため、アルジェリアはオーストリアに引き分けて３位に終わったものの、グループ全体の３位ランキングで６位に入り、決勝トーナメント進出を果たした。
試合後のフラッシュインタビューに、プレーヤー・オブ・ザ・マッチに選出されたマハレズが対応。「今夜はアルジェリアにとって歴史的な夜だ。満足しているよ。我々は真剣かつ規律ある試合を展開し、堅実なプレーを見せた。勝利も狙えたが、最終的には引き分けに終わった。最も重要なのは勝ち進んだことだ」と時折笑みを浮かべながら語った。
また、35歳のFWは自身の２ゴールを「どちらもウセム（・アウアー）の素晴らしいパスが決め手になった。特に２点目は本当に素晴らしいパスで、あとは決めるだけだった」と振り返った。
そして、ファンへ向け「今日の試合も素晴らしい雰囲気だった。ファンに予選突破の結果をもたらせたことを、我々は本当に嬉しく思っている。さあ、トーナメントを続けよう！」と述べた。
なお、アルジェリアはラウンド・オブ32でスイスと相まみえる。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【動画】決勝Ｔ進出が懸かる試合で流石の決定力。マハレズの圧巻２発！
28分に失点し、45分にラフィク・ベルガリの得点で同点に追いつく。55分に勝ち越し弾を浴びるも、60分と90＋３分にリャド・マハレズがゴールを決めて逆転。しかし、90＋６分に追いつかれ、３−３で引き分けた。
最終節前の時点で勝点３（得失点-２）のアルジェリアはグループ３位。オーストリアは勝点３（得失点０）で２位。互いに引き分け以上で決勝トーナメント進出が決まる状況だった。
今大会は、１位と２位に加え、各グループ３位のうち成績上位８か国が決勝トーナメントへ進出できるレギュレーションが採用されている。そのため、アルジェリアはオーストリアに引き分けて３位に終わったものの、グループ全体の３位ランキングで６位に入り、決勝トーナメント進出を果たした。
また、35歳のFWは自身の２ゴールを「どちらもウセム（・アウアー）の素晴らしいパスが決め手になった。特に２点目は本当に素晴らしいパスで、あとは決めるだけだった」と振り返った。
そして、ファンへ向け「今日の試合も素晴らしい雰囲気だった。ファンに予選突破の結果をもたらせたことを、我々は本当に嬉しく思っている。さあ、トーナメントを続けよう！」と述べた。
なお、アルジェリアはラウンド・オブ32でスイスと相まみえる。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
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