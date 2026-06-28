「プレミアの中でもトップ３に入る」鎌田大地が称賛したブラジル代表戦士は？「イタリア、ドイツで見られるレベルではない」と評したMFは…【W杯】
日本代表は北中米ワールドカップのグループステージを１勝２分けの２位で通過。６月29日のラウンド32で、最多優勝を誇るブラジル代表と対戦する。
そのセレソンには、世界的タレントがずらりと揃う。ドイツ、イタリアの後、イングランドと、５大リーグのうち３つでプレーしたMFの鎌田大地は、プレミアリーグでプレーするブラジリアンについてこう評した。
「（CBの）ガブリエウ・マガリャンイス選手（アーセナル）のクオリティの選手は、やはり他のリーグでは見られないし。間違いなく、今のプレミアの中でも、トップ３には入る、誰が見ても、トップ３に入るセンターバックのひとりだとは思うので。なかなか、本当に、お目にかかれるレベルではないと思う」
「（MFの）ブルーノ・ギマランイス選手（ニューカッスル）も、イタリア、ドイツでは少なくとも見られるレベルの選手ではなかったと思うので。やはり、プレミアには本当に良い選手が集まっていると思うし。レベルはすごく高いなというふうに思います」
29歳のMFいわく、プレミアリーグには「完成された選手」が揃っているという。
ただ、個々のクオリティは日本も低くない。連係では分があるだけに、攻略はできるはずだ。
取材・文●江國森（サッカーダイジェストWeb編集部／現地特派）
【画像】日本代表のスウェーデン戦出場16選手＆監督の採点を一挙紹介！最高点は先制弾の11番＆圧巻だったボランチと守護神
そのセレソンには、世界的タレントがずらりと揃う。ドイツ、イタリアの後、イングランドと、５大リーグのうち３つでプレーしたMFの鎌田大地は、プレミアリーグでプレーするブラジリアンについてこう評した。
「（CBの）ガブリエウ・マガリャンイス選手（アーセナル）のクオリティの選手は、やはり他のリーグでは見られないし。間違いなく、今のプレミアの中でも、トップ３には入る、誰が見ても、トップ３に入るセンターバックのひとりだとは思うので。なかなか、本当に、お目にかかれるレベルではないと思う」
「（MFの）ブルーノ・ギマランイス選手（ニューカッスル）も、イタリア、ドイツでは少なくとも見られるレベルの選手ではなかったと思うので。やはり、プレミアには本当に良い選手が集まっていると思うし。レベルはすごく高いなというふうに思います」
29歳のMFいわく、プレミアリーグには「完成された選手」が揃っているという。
ただ、個々のクオリティは日本も低くない。連係では分があるだけに、攻略はできるはずだ。
取材・文●江國森（サッカーダイジェストWeb編集部／現地特派）
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