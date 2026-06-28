佐久間大介「本当に嬉しい！！！！」カラフル衣装を披露！「耳がついた帽子似合ってる」「衣装がカラフル」「ピンクは佐久間くんのための色だね」反響続々

【写真】佐久間大介がピンク色の鮮やかなカラフル衣装を披露

Snow Manの佐久間大介が自身のInstagramで、CM撮影のオフショットを公開した。

■佐久間大介「本当に嬉しい！！！！」

佐久間は、自撮りショットなど計8点の写真を投稿した。

おでこに“め”の文字がついたピンク色のニット帽姿で挑んだCM撮影の様子から、5枚目では佐久間に懐く子犬に笑顔を向けるショット。お笑い芸人コンビ・たくろうとの3ショットや、ソファに寝転んでのカメラ目線ショットなど、撮影現場の雰囲気が伝わる写真を大放出した。

佐久間は、「めちゃコミック の新CMキャラクターに就任しました (^^) 」とハッシュタグを交えて紹介したように、佐久間は電子書籍・漫画ストア『めちゃコミック』（めちゃコミ）の新CMキャラクターに就任。「漫画が大好きなので本当に嬉しい！！！！」と喜びを綴った。

続けて「漫画好きの皆様！！ぜひ #めちゃコミ で楽しんでください」と呼びかけた他、「『たくろう』のお二人ともお写真撮らせていただきました」と顔文字を添えて投稿した。

■写真：佐久間大介が「め」ニット帽でCM撮影へ

この投稿にフォロワーからは、「CMキャラクター就任おめでとう！」「ワンちゃんメロメロ」「耳がついた帽子似合ってる」「衣装がカラフル」「ピンクは佐久間くんのための色だね」など様々なコメントが寄せられていた。