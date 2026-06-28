山下達郎、伝説のライブドキュメンタリー作品の再アンコール上映が決定！ソロデビュー50周年の節目を飾る

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2012年に公開されたライブドキュメンタリー作品『山下達郎シアター・ライヴ PERFORMANCE 1984-2012』が、8月14日から2週間限定でアンコール上映されることが発表された。

■未だ商品化されていない本作が、全国25館にてファン待望の再々上映に

『山下達郎シアター・ライヴ PERFORMANCE 1984-2012』は、2012年8月に全国11劇場で公開されたライブドキュメンタリー。各劇場とも7日間～9日間という短い上映期間でありながら、興収1億1千万円という大ヒットを記録。その後、全国19劇場にて1週間のみの追加上映を実施。最終的に動員61,675人、興収1億5千万円という記録的な大ヒットとなった伝説的な作品だ。

その後、ファンの熱い要望に応える形で2019年にアンコール上映を実施。2021年のコロナ禍でも配信での公開が実現したものの、いずれも短期間での限定公開で、さらに未商品化なのが本作。そのため再び上映が望まれていたが、山下達郎ソロデビュー50周年というキャリアの節目となる記念すべき年に、再々上映が実現することとなった。

今まで観逃していたファンにとっては絶好の機会となるので、ぜひチェックしよう。

■イベント情報

『山下達郎シアター・ライヴ PERFORMANCE 1984-2012』

2026年8月14日（金）から

2週間上映予定

＜上映劇場＞

北海道・札幌シネマフロンティア

青森・イオンシネマ新青森

岩手・フォーラム盛岡

宮城・MOVIX仙台

秋田・AL☆VEシアター supported by 109シネマズ

山形・ムービーオンやまがた

福島・イオンシネマ福島

埼玉・MOVIXさいたま

千葉・T・ジョイ蘇我

東京・新宿バルト9

東京・T・ジョイPRINCE品川

神奈川・横浜ブルク13

新潟・T・ジョイ新潟万代

石川・金沢コロナシネマワールド

静岡・シネシティザート

愛知・ミッドランドスクエア シネマ

京都・T・ジョイ京都

大阪・T・ジョイ梅田

島根・T・ジョイ出雲

広島・広島バルト11

愛媛・シネマサンシャイン衣山

福岡・T・ジョイ博多

熊本・熊本ピカデリー

鹿児島・鹿児島ミッテ10

沖縄・ローソン・ユナイテッドシネマ PARCO CITY 浦添