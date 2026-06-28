山下達郎、伝説のライブドキュメンタリー作品の再アンコール上映が決定！ソロデビュー50周年の節目を飾る
2012年に公開されたライブドキュメンタリー作品『山下達郎シアター・ライヴ PERFORMANCE 1984-2012』が、8月14日から2週間限定でアンコール上映されることが発表された。
■未だ商品化されていない本作が、全国25館にてファン待望の再々上映に
『山下達郎シアター・ライヴ PERFORMANCE 1984-2012』は、2012年8月に全国11劇場で公開されたライブドキュメンタリー。各劇場とも7日間～9日間という短い上映期間でありながら、興収1億1千万円という大ヒットを記録。その後、全国19劇場にて1週間のみの追加上映を実施。最終的に動員61,675人、興収1億5千万円という記録的な大ヒットとなった伝説的な作品だ。
その後、ファンの熱い要望に応える形で2019年にアンコール上映を実施。2021年のコロナ禍でも配信での公開が実現したものの、いずれも短期間での限定公開で、さらに未商品化なのが本作。そのため再び上映が望まれていたが、山下達郎ソロデビュー50周年というキャリアの節目となる記念すべき年に、再々上映が実現することとなった。
今まで観逃していたファンにとっては絶好の機会となるので、ぜひチェックしよう。
■イベント情報
『山下達郎シアター・ライヴ PERFORMANCE 1984-2012』
2026年8月14日（金）から
2週間上映予定
＜上映劇場＞
北海道・札幌シネマフロンティア
青森・イオンシネマ新青森
岩手・フォーラム盛岡
宮城・MOVIX仙台
秋田・AL☆VEシアター supported by 109シネマズ
山形・ムービーオンやまがた
福島・イオンシネマ福島
埼玉・MOVIXさいたま
千葉・T・ジョイ蘇我
東京・新宿バルト9
東京・T・ジョイPRINCE品川
神奈川・横浜ブルク13
新潟・T・ジョイ新潟万代
石川・金沢コロナシネマワールド
静岡・シネシティザート
愛知・ミッドランドスクエア シネマ
京都・T・ジョイ京都
大阪・T・ジョイ梅田
島根・T・ジョイ出雲
広島・広島バルト11
愛媛・シネマサンシャイン衣山
福岡・T・ジョイ博多
熊本・熊本ピカデリー
鹿児島・鹿児島ミッテ10
沖縄・ローソン・ユナイテッドシネマ PARCO CITY 浦添