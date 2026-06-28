北京市で最も高いビルの中信大厦に26日夕方、小型機が激突した件で、地元の北京市朝陽区人民政府は24時間近くが経過した27日夕方になり、SNSの公式アカウントを通じて発生を発表した。中国国外メディアは同件について盛んに報じているが、中国メディアの報道は見当たらない。

朝陽区政府は「6月26日17時55分（日本時間同日午後4時55分）、朝陽区の東三環（北京三環路の東側部分）付近で、単発複座の軽量スポーツ航空機が飛行中に高層建築物に衝突した。搭乗していたのは操縦士1人のみで、すでに死亡した。現場で13人が負傷した。負傷者は全力で治療されている。関連する状況は主管部門がさらに調査を進めている」とのみを発表した。

発表したSNSのウィーチャットには、投稿日時が「27日17：08」（日本時間27日午後4時8分）と表示されている。発生から24時間近くが経過してから、当局が公式発表したことになる。同件は遅くとも27日午前には、SNSを通じて情報が広がっていた。フランスメディアのRFIによると、小型飛行機の機体が断裂して残骸が路面に散乱し、ビルの低層階から濃い煙が立ち上ってビル内の人が避難する様子を示す動画も投稿されたが、中国国内では閲覧不能になった。

中信大厦に衝突した機種は湖南省株洲市に本社を置く山河科技が製造する軽飛行機のSA 60Lで、定員は2人だ。香港メディアの明報は、北京の26日午後の天気は晴れで、視界は良好だったと報じた。また、中信大厦は中国国有投資会社の中国中信集団の本社建物だ。

英紙フィナンシャル・タイムズは27日付で、飛行機が出発した北京市郊外の石仏寺飛行場にある飛行機操縦訓練学校では26日深夜、黒い服を着た数人の男が1台の黒いSUVを調べている様子が確認されたと報じた。周囲には制服を着用した警察官がいたという。この操縦訓練学校を運営する東時双悦（北京）通用航空は、ビルに衝突した小型機の保有者とされる。

また、警察が調べていたSUVの所有者の名は、ナンバープレートにより「劉俊華」と分かったという。フィナンシャル・タイムズは、この劉氏が、小型機の中信大厦への衝突と関係しているかどうかは不明とした上で、中国中信集団に属する中信銀行傘下の信銀理財の管理職に同名の人物がいることを確認したと紹介した。ただし、中国中信集団と中信銀行に問い合わせても、いずれもコメントを拒否されたという。



上海証券報系のニュースサイトの中国証券網は事件発生の直後に、劉俊華氏を取材した記事を掲載していた。記事は、信銀理財の大口顧客投資運用部門の責任者である劉俊華氏は6月27日に単独取材に応じて、「信銀理財は一貫して（共産）党による建設に指導され、（企業）文化の魂を鋳造するという業務の主軸を堅持し、企業文化を経営管理、投資運用、顧客サービスの全プロセスに深く組み込み、理念から実践、提唱から定着に至る完全なクローズド・ループを構築し、文化のソフトパワーで業務の質の高い発展に貢献する」と述べたと紹介した。（翻訳・編集/如月隼人）