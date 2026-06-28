6月27日放送の『サクサクヒムヒム ☆推しの降る夜☆』（日本テレビ系）では、「ご当地回転寿司チェーン店」を特集。MCの佐久間大介（Snow Man）と日村勇紀（バナナマン）、ゲストの令和ロマン・松井ケムリが、全国各地で人気を集める回転寿司チェーンの魅力を学んだ。

番組では、回転寿司評論家・米川伸生氏と、週2～3回は回転寿司に通うというメイプル超合金・安藤なつが“推しつじ”として出演。地方発の回転寿司チェーンが東京へ進出する理由や、それぞれの店ならではの強みを紹介した。

ご当地回転寿司が人気を集める理由

近年、地方で人気を集めてきた回転寿司チェーンが相次いで東京へ進出している。番組では、その背景について、地域で水揚げされた新鮮な魚介を使い、高級寿司店にも引けを取らないネタを比較的リーズナブルな価格で味わえることが支持されていると紹介。米川氏は、高級寿司店なら1万円以上かかるような内容でも、ご当地回転寿司なら4,000～5,000円程度で楽しめるケースが多いと説明。安藤も「職人が握る本格的な寿司を格段に安く食べられる」と魅力を語り、佐久間と松井は驚きの表情を見せた。番組では、全国の人気店を比較する「ご当地回転寿司甲子園」と題し、東北、関東、北陸、関西を代表する4店舗を紹介。それぞれの看板メニューを実食しながら、その魅力を検証した。

東北代表・塩釜港 生マグロの大トロに感動

最初に登場したのは、宮城県・塩釜市の「廻鮮寿司 塩釜港」。今年3月に東京へ初進出した人気店で、生マグロの水揚げ日本一を誇る塩釜港ならではの鮮度が強みだ。

市場で加工した生マグロを冷凍せずに提供する大トロは、高級店なら1貫3,000円ほどする品質ながら680円という価格で提供されているという。

スタジオで実食した佐久間は、しょうゆを付けずに口へ運び、「甘い！」と目を閉じてうま味を堪能。「これマジで放送される前に行こ」「知られたらまずい」と、プライベートでも訪れたいと語るほど気に入った様子だった。

関東代表・すし銚子丸 空輸された生サーモン

続いて紹介されたのは、関東を中心に90店舗以上を展開する「すし銚子丸」。

看板商品の一つが、ノルウェーから一度も冷凍せずに空輸される「生オーロラサーモン」。鮮度を保ったまま提供されるサーモンに、佐久間と松井は「マジでうまい」「食べたことない」と驚きながら、その濃厚な味わいを楽しんだ。

北陸代表・金沢まいもん寿司 幻のガスエビも登場

北陸代表として登場したのは、「金沢まいもん寿司」。米川氏は「ご当地回転寿司を全国に広めたレジェンド店」と紹介した。

番組では、鮮度管理が難しく県外にはほとんど流通しない希少な「ガスエビ」を紹介。初めて目にした佐久間と松井は興味津々で実食し、佐久間は「甘エビより甘い」と濃厚な甘みに驚いた。

さらに、人気メニューの「かにがんこ盛り」や「のど黒」も登場。松井は脂の乗ったのど黒を絶賛し、佐久間も厚みのあるカニの身に感動していた。

関西代表・CHOJIRO 泳がしアジの鮮度に驚き

最後に紹介されたのは、関西を中心に展開する「廻転寿司CHOJIRO」。

店内のいけすで管理した魚を調理するスタイルが特徴で、生きたアジを丸ごと1匹使用した握りは6貫1,100円という価格で提供される。

佐久間は「身の厚さ、弾力が半端ない」「1貫でこんな満足感ある？」とコメント。松井も「新鮮なのが素人でも分かる」と鮮度の高さを評価した。

また、寿司だけでなくラーメンやうどん、一品料理も充実しており、お酒を飲みながらゆっくり楽しめる店づくりも紹介された。

佐久間＆松井「全部優勝」

番組の最後には、「ご当地回転寿司甲子園」の優勝店を決定することに。

それぞれ真剣に悩んだ末に結論を出したものの、佐久間は「本当、うまさで言ったら全部なんですよ？」とコメント。松井も「全部めっちゃおいしかった」と同意し、紹介された4店舗それぞれの魅力を称えた。

さらに、放送では紹介しきれなかった北海道のご当地回転寿司チェーンは、TVer・Hulu限定版で公開。

ご当地ならではの食材や鮮度へのこだわり、地域ごとの個性を生かした回転寿司チェーンの魅力に触れた佐久間と松井。番組を通して、その人気の理由を存分に体感する内容となった。